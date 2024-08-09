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閔熙珍又出事！遭爆「搓掉性騷案」　受害女出面：無法忍受她說謊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE公司與子公司ADOR鬥爭僵持不下，日前韓媒《Dispatch》曝光ADOR公司內部性騷案件，受害者最終落得辭職下場，代表閔熙珍則以髒話「婊子」、「神經病」等字眼痛罵該位女員工A。如今，A女不忍了，8日貼出一系列捍衛清白的文字，控訴自己遭到利用，無法忍受閔熙珍的謊言。

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲閔熙珍遭爆搓掉性騷案。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

該位女職員8日透過IG正式發聲，「大家好，我就是被代表閔熙珍在7月31日IG上所提到的那位女職員B，被閔代表稱呼為『婊子』、『神經病』的那個B」，她透露自從HYBE與ADOR的鬥爭爆發後，有不少媒體找到她本人，盼望她能受訪，但她不想捲入這場複雜案件全部拒絕了，沒想到，在看到《Dispatch》曝光閔熙珍私下與性騷加害者A的對話，令她再也忍無可忍。

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女職員B控訴閔熙珍，「單方面地護航著加害者，卻對下屬痛罵、飆髒話，我被閔熙珍代表傷得滿身傷，沒想到，她卻為了證明自己的冤枉，根本沒有經過我的同意就公開已經辭職員工的Kakaotalk內容」，把經過拼貼的內容貼上IG自證清白，「實在無法容忍眾多的謊話再次增生，所以才寫下這篇文章」。

▲閔熙珍性騷案。（圖／翻攝自202408bbbbb IG）

▲ADOR公司內部曾發生職員遭性騷案，受害者B女最終離職，她首度出面。（圖／翻攝自202408bbbbb IG）

B女向公司舉報A男性騷後，閔熙珍與A男絲毫沒悔改，介入調查過程，並對她各種辱罵，「兩個人雖然是背著我說的話，但人生攻擊用語的水準過於強烈，我還以為他們兩個至少對我會有一絲絲的愧疚」，她承認曾經是閔熙珍的粉絲，沒想到換來的是遭到踐踏與欺騙。

聲明中，B女透露自己是A男的直屬員工，對方經常性在休假時間、春節、週末、晚上等時間打來要求她交資料，儘管業務不急迫，還是不斷地加重她的工作量，甚至會下班時間打來訓話，令她苦不堪言。不僅如此，她還遭到A男性騷言論調侃，《Dispatch》曝光的片面對話，該原話其實為「比兩個男人一起吃飯，還不如跟年輕妹子一起吃來得好」，而該飯局令人不舒服的對話長達40分鐘。

B女在3月2日提出想離職的意願，3月6日向公司內部舉報遭到性騷擾，3月16日收到處分結果，3月21日離職。她表示在這之間遭受閔熙珍與A男的辱罵，閔熙珍甚至使盡全力蒐證力保加害者A男，教唆A男反告她誣告罪，試圖把公司內部性騷的舉報搓掉變成無效。

在《Dispatch》報導曝光後，閔熙珍為了自證，擅自拼貼Kakaotalk對話內容試圖混淆視聽，B女透過聲明表示：「我在等閔熙珍代表跟A男真心的道歉，請導正被誤解的真相，如果連我的聲明文都被說成是拼湊或謊話的話，為了揭開真相，我會再度採取其他手段。」B女也在文內強調自己是受害者，但不論是公司HYBE，還是子公司ADOR都將她的隱私暴露於大眾面前。

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