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KPOP爆姐弟戀！朴炫浩退出13人男團　霸氣認愛大5歲姐姐：戀愛ing

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈近日好事頻傳，演員韓志旼8日認愛小10歲男友Jannabi主唱崔政勳，獲得大批粉絲給予祝福。緊接著9日又傳出好消息，Trot（演歌）歌手殷嘉恩與偶像團體出身的小5歲歌手朴炫浩（박현호）從姐弟友好關係發展成戀人，雙方經紀公司證實消息，兩人年初起秘密煲愛，感情甜蜜蜜。

▲南韓歌壇9日傳來新一對情侶檔，偶像團體出身的朴炫浩愛上大5歲姐姐：戀愛ing。（圖／翻攝自朴炫浩、殷嘉恩IG）

▲南韓歌壇9日傳來新一對情侶檔，偶像團體出身的朴炫浩愛上大5歲姐姐殷嘉恩。（圖／翻攝自朴炫浩、殷嘉恩IG）

36歲殷嘉恩2013年推出單曲〈Drop it〉出道，隔年翻唱英文歌〈Let It Go〉秀出優美歌喉，人氣瞬間暴漲，該翻唱影片寫下突破400萬的點閱數，後來陸陸續續為不少戲劇獻唱OST，持續在Trot界裡活躍發展中。

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▲▼KPOP爆姐弟戀！朴炫浩退出13人男團　霸氣認愛大5歲姐姐：戀愛ing。（圖／翻攝自朴炫浩、殷嘉恩IG）

▲殷嘉恩長相甜美受到很多粉絲喜愛。（圖／翻攝自殷嘉恩IG）

她9日爆出與小5歲歌手朴炫浩熱戀，兩人年初透過節目相識，本來以姐弟關係自處，後來逐漸發展為戀人，經紀公司TSM娛樂證實，「向本人確認後，年初通過節目認識後開始發展，現在正好好地交往中，只是藝人私生活以外的事情難以確認，希望大家給予應援。」男方公司也隨後承認這段戀情，歌壇再度誕生一對佳偶！

▲朴炫浩過去是13人男團。（圖／翻攝自朴炫浩、殷嘉恩IG）

▲朴炫浩過去是13人男團成員之一。（圖／翻攝自朴炫浩IG）

歌手朴炫浩2013年以偶像男團XENO-T出道，團體原稱為ToppDogg一共13人，後改名成XENO-T，但始終不見人氣上升，他在團體只待了2年離開，後來朝Trot歌壇發展，2022年在音樂競賽節目《Trot Men on Fire》拿下第10名的殊榮。

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