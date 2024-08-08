李立群抱怨難適應「台灣省」又濕又熱　抖音網友全讚：政治正確！

記者劉宛欣／綜合報導

資深藝人李立群原定居上海，2022年因新冠疫情，上海實施嚴格封控，他拍攝抖音分享封控生活意外吸引大批粉絲，目前他回到台灣休養，依然繼續曬出居家日常與中國大陸的粉絲互動，7日迎來「立秋」，他再度上傳了短片，聊起台灣的天氣，直言「台灣省」海島氣候又濕又熱，讓他都已經70歲了還無法適應。

▲李立群抱怨台灣天氣他至今沒辦法適應。（圖／翻攝自抖音）

李立群近日因節氣迎來立秋，拍攝了一段影片，上傳至抖音，影片中可以看到他對著鏡頭表示「台灣省號稱是四季如春，但夏天還真是熱」，指出台灣溼熱、悶熱，並抱怨「我到70（歲）了都沒適應氣候」，接著提到自己之前經常在北京拍戲，北方的天氣對他而言舒服很多，「熱跟冷都是乾熱、乾冷、確實是舒服」，並說台灣的天氣就連「台灣島上的人沒辦法習慣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李立群提到台灣省，引起大批中國大陸粉絲讚賞。（圖／翻攝自抖音）

李立群的影片上傳後，引起中國大陸網友熱烈迴響，部分人討論起各地的氣候，更多人則是讚賞「就憑老爺子一句台灣省，給一萬個讚」、「反應快，台灣省」、「政治正確」、「好一句台灣省，落葉歸根」、「李老說話戰戰兢兢啊，得補一個省，公眾人物不容易」、「給您點讚！為了您很自然的一句台灣省」。