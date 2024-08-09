《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》獲高分評價　注定悲傷結局逼哭影迷

文／女子學

Netflix日本電影《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》，超長的片名揭示了電影劇情主軸，由擅長執導浪漫劇情片的三木孝浩擔綱導演，《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》、《明天，我要和昨天的妳約會》等出色的日系戀愛長片均為其代表作；演員的部分則是由《飆速宅男》永瀨廉、《沉默的遊行》出口夏希出演男、女主角。

電影改編自日本作家森田碧同名作品，講述因心臟出現惡性腫瘤而心灰意冷的秋人（永瀨廉飾），遇到罹患罕病亦不久於人世的春奈（出口夏希飾），不被命運眷顧的兩人，卻在彼此最為失落時相遇，在春奈僅存的半年壽命中，兩人萌生了特別的情感，並重新找回生命的價值所在。電影主題曲是由suis所翻唱的〈若者のすべて〉，歌詞中「最後一次煙火結束後，我們會有所改變嗎？」唱出電影中兩人錯過的遺憾。

注定悲傷的電影基調，絕症二人組碰出預料之外的生命花火



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身為美術社的明日之星，秋人出色的繪畫技巧備受肯定，卻在一次車禍事故中，檢查出心臟長了惡性腫瘤，醫生更是宣判秋人僅剩下一年的壽命；站在醫院頂樓，對於未來毫無期待的秋人正準備跳下，看到一旁正在寫生的春奈，手中的畫作吸引了秋人的注意。在調侃與交談之間，秋人打消了輕生的決定，並決定在春奈有限的時間內，透過陪伴使春奈找回生命的價值。

從片名便能明白電影悲傷的基調，注定無法幸福長久的兩人，在短暫的生命中，反而因遇見彼此而活出17年人生中從未體會過的快樂。在到達悲傷之前，生命的路總是充滿分岔，而評斷人生好壞的依據，不在於終局結果，而是在蜿蜒的人生路中，見過什麼風景、遇見怎樣的人？秋人與春奈的相遇是悲傷的，然而因此真正活過的兩人，亦創造了屬於彼此的好結局。

我想我們之所以相遇，不是巧合而是命中注定



自幼因病而交不到朋友的春奈，因為秋人一時外向，發覺那彷彿詛咒般的人生，竟也能享受平凡的幸福，並透過秋人協助，與失聯的童年玩伴達成和解；秋人的探病成為春奈最期待的事，只是同樣時日不多的秋人，選擇將病狀深藏於心，深怕令春奈對現實再次感到失望。從未看過煙火大會的春奈，向秋人許下一同見證的邀約，卻沒想到在活動當天，秋人發病倒下而違背了自己的承諾。

甜如蜜糖的相識，一度令影迷忘記悲劇色彩，二人充滿遺憾的相處，在彷彿櫻花粉的濾鏡中，顯得每次相遇的可貴。除了男、女主角感情線的發展，雙方家人同樣要面對隨時告別的摯愛，仲村亨飾演的秋人父親、松雪泰子飾演的春奈母親，二位日劇熟面孔完美詮釋不捨中故作堅強的模樣，更令觀眾由此重新審視自己與親人的關係。短暫如煙火般的戀情，至少二人相互輝映的時刻，都是彼此存在過的永恆證明。

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