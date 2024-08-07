徐懷鈺宣布重磅喜訊！　加碼公開「新身份」：很不容易

▲ 徐懷鈺將推出抒情單曲《小事情》。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

徐懷鈺將推出抒情單曲《小事情》，她透露當初收歌時聽到該首歌，就覺得朗朗上口、非常喜歡，全力爭取一定要保留這首歌。徐懷鈺表示：「〈小事情〉傳遞出默默守護的心情和力量，以及敢愛敢恨的能力，唱的時候內心覺得很澎湃，心裡充實著滿滿的愛。」

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▲▼ 徐懷鈺近來上起DJ課程。（圖／滾石唱片提供）



徐懷鈺也分享，在愛的力量之下，心胸變寬大，很多事情都會化作「小事情」，而默默付出累積的小事也可能帶來強大的改變或能量，希望透過歌曲呼籲每個人要好好的活著、面對生活，仔細感受自己與他人在日常與感情中的付出。

徐懷鈺近日開始接觸新才藝上起DJ課，透露從丟歌到順利接歌「很不容易」，考驗節奏感和操作熟悉度，但下定決心會努力把它征服，徐懷鈺上課刷碟時也忍不住隨歌起舞，自認炒氣氛擔當，「一個人也可以很嗨。」期待日後有機會在舞台上展示全新掌握的DJ技能，讓台下觀眾們驗收學習成果。



《徐懷鈺2024倒數3秒巡迴演唱會》8月17日即將在北京登場，近日在自媒體分享多則素顏排練的花絮畫面，展現保養絕佳的體態和膚況，日前出席澳門斯諾克時尚之夜演出經典歌曲〈分飛〉和〈踏浪〉，徐懷鈺身穿淡黃色禮服展現甜美典雅氣質，卻幽默自稱像「千層蛋糕」，穿著都覺得餓，但為了演唱會仍持續進行練歌練舞及飲食控管，笑說只能靠想像滿足口腹之慾。

