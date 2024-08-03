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陳柏霖被拱唱跳新歌「害羞拒絕」　王淨、百白緊急機智救場！

記者黃庠棻／台北報導

電影《鬼才之道》特地選在鬼門開的前一天，邀敲男主角陳柏霖率領著陰團全員，包含張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦，以及本片導演徐漢強一同南下高雄，參加「鬼才搶先想死你」特別場活動，緊接還趕往台南與台中場。

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》舉辦「鬼才搶先想死你」特別場活動。（圖／牽猴子提供）

高雄影迷極度熱情，才剛為電影發行單曲〈愛的視線〉的Makoto本尊，陳柏霖難掩興奮表示「可以大家聚在一起就是最開心的事情，而且終於可以跟觀眾有互動，這一場是搶在8月7號上映前的搶先售票場，一定要親自來謝謝每一位到場的觀眾！」

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▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》舉辦「鬼才搶先想死你」特別場活動。（圖／牽猴子提供）

張榕容雖然在《鬼才之道》裡飾演霸氣的厲鬼天后，但本人其實對影迷要求都來者不拒，她說：「有滿久一段時間都沒有機會跟觀眾面對面互動，這次終於可以來到影廳聽聽觀眾看完《鬼才》的心情，很感動也很開心。」

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》舉辦「鬼才搶先想死你」特別場活動。（圖／牽猴子提供）

王淨一出場，全場觀眾就一起大喊「好恨啊！」讓在場眾人大笑，王淨開心說道「謝謝你們喜歡『同學』、喜歡《鬼才之道》，漢強導演用自己的生命歷程拍完這部電影，你們看了開心，我們也會開心，你們看了會哭，我們也會跟著哭，因為這就是屬於我們的故事，屬於這個世代的我們。」

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》舉辦「鬼才搶先想死你」特別場活動。（圖／牽猴子提供）

為電影發行單曲〈愛的視線〉的陳柏霖，在現場也被拱「唱一段」，害羞拒絕「不可以那麼輕易表現的。」不過一旁的王淨與百白跳了一段〈愛的視線〉舞蹈動作，也是滿足在場觀眾粉絲的願望。

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關鍵字

陳柏霖, 金城武, 鬼才之道, 王淨, 百白

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