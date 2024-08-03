李晧禎踮腳同框「AI美人」李珠珢　大跳三振舞！網暈：太香了

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎（이호정），因甜美的外貌以及身高172公分的高䠷身材，而有著「釜山女神」的稱號。近日她在YouTube上傳了富邦「G！POP流行音樂節」的幕後花絮影片，還同框了「AI美人」李珠珢，讓粉絲們驚呼「畫面太香了」。

▲李晧禎同框李珠珢、朴信妃，要踮著腳才能平行兩人。（圖／翻攝自YouTube／이호정 | 李晧禎）

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富邦悍將7月27、28日舉辦了「G!POP流行音樂節」主題日，並邀請了南韓起亞虎啦啦隊一同來台應援。李晧禎近日就在YouTube上傳了活動時的後台花絮影片，畫面中，她與起亞虎啦啦隊的李珠珢、朴信妃站在一起，還驚呼「大家都好高」，踮著腳才能與兩人平行。

▲李晧禎與李珠珢都很怕生，互動略顯尷尬。（圖／翻攝自YouTube／이호정 | 李晧禎）

李晧禎說自己是第一次見到他們，並坦言「我很怕生」，李珠珢隨即也表示「我也很怕生」，兩人之間的互動略顯尷尬，李晧禎表明想要盡量跟他們混熟一點。隨後她們一同站上大巨蛋應援，富邦悍將啦啦隊還和起亞虎啦啦隊一起大跳了爆紅「三振舞」，嗨翻現場粉絲。

▲李晧禎自信表示「我們變熟了，Maybe…」。（圖／翻攝自YouTube／이호정 | 李晧禎）

結束應援之後，李晧禎和李珠珢一起走下台對著鏡頭打招呼，李晧禎還笑說「我們變熟了，Maybe…」，李珠珢則對著鏡頭比出手指愛心。影片曝光之後，逗笑一眾粉絲「太香太香了」、「完美無瑕雙人組」、「我從頭到尾嘴角上揚」、「好希望影片不要結束」。