金曲歌王喝醉酒太銷魂　睡醒發現身邊是陌生人這下慘了

記者葉文正／台北報導

金曲歌手桑布伊與男星范逸臣相識二十幾年，同樣擁有原住民血統與獨特嗓音，儘管兩人歌路不同，但最初都是靠原住民音樂而深交，這次共同登上年代MUCH《那些年那些歌》暢聊近況，桑布伊分享平時熱衷於競賽龍舟，經常凌晨4點就出門練習，他表示曾邀約熱愛運動的范逸臣一同參與，無奈因為太早起屢次被婉拒，讓范逸臣開玩笑回應：「所以後來就漸漸不接桑布伊的電話了」，相互鬥嘴模樣可見兩人交情深厚。



▲桑布伊(左起)與范逸臣登上年代MUCH《那些年那些歌》與陳國華合唱。（圖／年代提供）

范逸臣是阿美族出身，他坦言讀國中後就鮮少回部落，生活都在都市圈內，接觸部落文化沒桑布伊頻繁，而來自卑南族的桑布伊致力推廣原住民傳統音樂，曾在金曲獎中兩度奪下「年度專輯獎」殊榮，桑布伊分享他曾擔任部落的青年領袖，不僅要協助年輕人就業，還得包辦族裡婚喪喜慶活動，有時候慶典上喝太茫，睡醒發現身邊躺的是陌生人也不以為意，部落大家庭的生活模式讓旁人直呼非常新奇，這也造就出桑布伊熱情好客的獨特性格。



▲桑布伊與范逸臣是多年好友。（圖／年代提供）

范逸臣近年都將重心放在戲劇、不斷精進演技，他發覺當演員後許多養份是來自日常點滴，經歷各式生活歷練就能更快融入角色情境，期許未來能再推出新作品打破當年《海角七號》的紀錄，而桑布伊近期則忙著籌備新專輯，還特別回到台東家鄉進行錄製，主持人陳國華非常期待兩位新作品完成的那天。

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▲范逸臣期待再出專輯。（圖／年代提供）