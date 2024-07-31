林俊傑同框帥爸「站鐵軌上」！曬照被憂心觸法…網認出拍攝地點

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王林俊傑近日在社群網站曬出父子合照，吸引大批粉絲留言。而他不僅憑歌唱事業累積高收入，曾被謠傳出身豪門，父親是新加坡電信股東，母親是美國石油公司負責人等，不過本人早已澄清不是富二代，爸爸是電話相關事業，媽媽經營家庭式卡拉OK。

▲林俊傑近日分享多張新照，且同框帥爸。（圖／翻攝自臉書）

合照中，林俊傑與爸爸帥氣同框，自己穿搭一身黑T恤搭配黑色寬鬆長褲，並且戴著灰色鴨舌帽、黑色太陽眼鏡，爸爸則是一頭灰白髮，白色同款T恤搭配黑長褲，戴黑色方框眼鏡，兩人POSE相似，配文「Father n son. 父子」。粉絲輪番留言「老公和公公都帥」、「爸！」、「老公和爸爸」、「公公好，兒媳婦在這」。

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有台灣網友留言「如果是在台灣拍的話，會有觸及法律的問題，在鐵道拍照是違法的」。其他網友認出拍照地點是在新加坡的「鐵道走廊」（Rail Corridor），有人回應「這是新加坡一個拍照的景點，已經沒有在使用了」。

▲林俊傑拍照站在鐵軌上，一度令網友憂心「在台灣會有觸法問題」。（圖／翻攝自臉書）

▲部分網友認出，林俊傑拍照地點是新加坡熱門景點鐵道走廊。（圖／翻攝自新加坡網站／Rail Corridor）