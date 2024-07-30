印尼看護→台越混血高中生！　雷嘉汭新戲「甜美校服照」曝光

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》由話題BL劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手金鐘大劇《俗女養成記》編劇黃馨萱共同創作，卡司集結五位備受矚目的新生代演員，包括《人選之人─造浪者》詹懷雲、《八尺門的辯護人》雷嘉汭、《哈勇家》黃信赫、潛力新人鄭宇恩及台韓混血新星金東昱，共組多元文化青春陣容。

▲《讓我看見你是誰》公開主視覺。（圖／CATCHPLAY+提供）

今（30）日《讓我看見你是誰》曝光主視覺與正式預告，將在8月30日撥出，預告中透過雷嘉汭飾演的越南新住民小孩、新二代視角出發，帶出時下高中生的同儕友誼、戀愛情感、家庭關係與自我認同交織成的青春滋味，此外預告中還出現屈中恆、陸明君、洪都拉斯、林暐恆（阿KEN）、高英軒、黑嘉嘉等人參與演出，話題備受矚目。

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▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭坦言「一想到開播日就是開學日，努力已久的作品準備面對觀眾，心情也像等待開學一樣既期待又緊張」，詹懷雲則說道「《你是誰》講述我們5個人在成長路上的各種煩惱，我自己非常喜歡這個作品」，黃信赫表示「很喜歡我們當時一起拍戲的火花，真的超期待播出！」，而金東昱則談及「雖然是第一次拍戲，但表演的當下很幸福，很像去到了一個永生難忘的夏令營，學到了很多。」鄭宇恩說「我透過這個作品也認識了自己更多，好開心要準備跟大家見面！」

▲屈中恆在劇中飾演雷嘉汭的父親。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》故事描述台越混血新二代陽光妹張仰仰（雷嘉汭飾）和文藝怪咖葉筱茼（鄭宇恩飾）是無話不談的好友，對初戀充滿憧憬的仰仰，為了親近心儀的校草羅紹賢（黃信赫飾），拉著筱茼一起加入冷門的民族舞蹈社；滿腦奇思異想的筱筒，總將點子都記錄在日記本中，不料日記本卻在一場咖啡廳的混亂中遺失。而引發混亂的始作俑者，竟是羅紹賢與其他兩個民舞社社員古盛鑫（詹懷雲飾）和齊家彥（金東昱飾），三男兩女的緣分因一本日記本被串起，五人的青春紀事就此展開。

▲雷嘉汭與劇中死黨鄭宇恩。（圖／CATCHPLAY+提供）