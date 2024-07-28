獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人唐治平的73歲母親在上個月3日被發現陳屍社區頂樓，但他認為母親只是失蹤，因此拒絕認屍堅稱「不是我母親」，日前檢方進行齒模比對後確認，死者是唐母。他23日現身士林地檢署出庭時，表示要在29日再看一眼屍體才要認領，今（28）日《ETtoday星光雲》致電唐治平本人，他也認了將會把屍體認領走。

▲唐治平確認明日會現身板橋殯儀館。（圖／記者黃宥寧攝）

今（28）日《ETtoday星光雲》致電唐治平本人，確認他將會在明日現身板橋殯儀館認屍，他表示自己想要再看一眼屍體，雖然內心持續認為該具屍體不是母親，但仍會「簽字」並把屍體認領走。只是他表示全世界的朋友都告訴他，驗齒模很少驗一個月之久，對此他仍抱持著遲疑態度。

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▲唐治平坦言會簽字把屍體帶走。（圖／記者黃宥寧攝）

不僅如此，唐治平也被問到母親的後事，他表示自己會將「一切從簡」，坦言不喜歡台灣的殯葬文化，直言「人過世不應該花錢」，透露應該會把屍體燒成骨灰並存放在法鼓山上。由於此前他認為該具屍體不是母親，被問到是否會持續尋母時，他則回應「就當作媽媽是過世了」，因為不喜歡在公開場合哭泣，會好好找個時間自我療癒。

▲唐治平對於母親的後事表示一切從簡（圖／記者黃宥寧攝）

此前，唐治平透露愛爾麗集團常如山借給他的名車遭竊，目前車子已經確定找回，他放在車裡的母親遺物也都沒有消失，之後把母親的屍體認領走後，將會把珍貴的遺物留下。