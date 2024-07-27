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黃子佼翻供…律師曝「法官被惹怒反應」：看誰厲害！　最慘1後果曝光

記者田暐瑋／綜合報導

黃子佼去年涉入MeToo事件，隨身硬碟中又被搜出存有購買的未成年少女性影像，遭檢方依《兒少性剝削防制條例》提起公訴。黃子佼15日於改口不認罪，對檢方提出的證據表達質疑，知名律師梁維珊直言，如果是自己的當事人翻供，可能會拒絕接手案件，原因是曾對於類似事件和法官進行討論，卻被法官的回應震懾，至今記憶猶新。

▲▼藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院庭訊結束。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子佼。（圖／記者李毓康攝）

知名律師梁維珊在節目《震震有詞》中對黃子佼案發表看法，表明若當事人要翻供，可能會選擇不接手這類案件，透露過去曾和法官談過類似事件，法官當時的回應是：「沒關係啊！你就是要我（把）所有證據從頭開始、重啟調查，一件一件來核對嘛！沒關係，你浪費我的時間，我浪費你的青春，看誰厲害。」

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主持人謝震武也對黃子佼的態度提出疑問，猜測對方是否是認為既然要被打壓至死，不如堅持到底爭取自己的權益，「我該爭的我為什麼不爭呢，會不會是這個思維？」事實上，律師蘇文俊先前也在臉書分析表示：「猜測應該是起訴後閱卷發現，其實證據並不足以證明黃子佼有起訴書所載之犯罪內容，反正已經社死，基於人性當然選擇拼無罪。」

▲律師梁維珊直言翻供不見得是有利的策略。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲律師梁維珊直言翻供不見得是有利的策略。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

接著指出這涉及2個法律觀念，一是法院判決有罪不能只靠被告認罪作為唯一證據，二是檢察官在偵查階段，不會將所有證據同步給被告，所以被告人不會知道檢方掌握多少證據。蘇文俊還表示，檢察官相較於法院方面，只要有50%的有罪認定，就可以起訴，只不過證據公開時，到底能否說服法院，目前都還無法斷定，因此他才猜測「應該是發現證據其實不足，所以打算一搏。」但他也分析，以訴訟策略而言，這並非好的做法，在不清楚檢方掌握多少證據時，絕對不要輕易認罪，否則後續會很難修正。
 

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