李多慧讚張立東是帥哥　轉身主動獻吻江宏傑　他心碎還怕被告

記者葉文正／台北報導

台視自製實境遊戲節目《全員請上車》舉行「女神降臨」挑戰賽，邀請到啦啦隊人氣女神李多慧、林岱縈及何妤玟、綠茶、小優一同上節目玩遊戲，李多慧憑藉活潑親民的可愛個性圈粉無數，近來更被任命為「韓國名譽宣傳大使」，一出場就引起不少騷動。

▲李多慧玩遊戲意外吻上江宏傑。（圖／台視提供）

主持群不僅熱烈掌聲歡迎，還不斷大喊「莎郎嘿喲」表白，讓李多慧瞬間害羞臉紅，當被問及誰是主持群中最帥的一位？李多慧毫不猶豫甜喊「立東哥」，讓張立東暗爽表示：「看到了嗎，韓國的審美觀不一樣哦！」賽制為一男一女組隊挑戰，張立東如願與女神李多慧同組闖關，兩人臉貼臉夾著籃球相當親密，哈孝遠同時發現張立東竟伸出「紳士手」，大讚他表現的相當有禮貌，眾人則吐槽：「因為張立東怕被告啦」。

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▲李多慧玩遊戲張立東小心翼翼。（圖／台視提供）

其中一關遊戲要考驗兩人默契，需要面對面抓準時機夾住掉落的紙張，江宏傑幸運抽中與李多慧一組羨煞眾人，不過江宏傑在遊戲開始前面露擔心，甚至九十度鞠躬先行向李多慧的粉絲們道歉，被張立東笑虧是「犯案前先洗白」，害羞的兩個人遲遲不敢靠近對方，貼心的江宏傑最終決定讓李多慧主動出擊，自己則是側著臉固定在原地，不過李多慧錯過紙張飄落的時機，煞車不及直接獻上一吻讓全場暴動，張立東及鯰魚哥也替粉絲打抱不平。

▲何妤玟(右)攻勢讓張立東招架不住。（圖／台視提供）

驚魂未定的李多慧則用中文表示：「我不還好」，慌亂現場讓大夥樂開懷。何妤玟則搭檔張立東一起挑戰，為求勝利的何妤玟大方提出：「你不要動，我來動就好」，兩人正面迎擊對方，沒想到何妤玟一開始就親上張立東嘴角，還發出「啾」的一聲，讓現場驚呼連連，遊戲過程中何妤玟積極進攻，讓張立東嚇得落荒而逃，還意外發現嘴唇開始流血，讓張立東開玩笑表示：「她讓我牙周病又復發了！」，最後也笑說：「熟女的力量，你們一定要來嚐嚐看」。