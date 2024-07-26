嚴立婷：歐洲沒冷氣！　英國遊學「連3天超過30度」：像在三溫暖

記者陳芊秀／綜合報導

藝人嚴立婷7月初宣布暫時離開台灣3週，前往英國倫敦遊學，這段日子時常分享在當地的生活點滴。她26日發文「歐洲沒冷氣你們知道嗎」！原因是當地寒冷的時間遠超過酷熱的時間，然而上週英國連續3天超過30度，形容「像在三溫暖」。

▲嚴立婷：「歐洲沒冷氣你們知道嗎！」（圖／翻攝自臉書）

嚴立婷提醒，如果夏天在歐洲要訂飯店，建議要確認有沒有冷氣，例如英國上週連續3天的高溫超過30度，「無論是坐公車還是地鐵，都像在三溫暖」。她接著表示，別以為坐計程車比較涼快，當地的計程車大多開窗且不開冷氣，而且自己秉持著勤儉持家的態度，英國的計程車費用昂貴，「非必要，我死都不會叫Uber，拜託！英國坐計程車很貴好嗎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而嚴立婷到一位奧地利女性朋友家中作客，因此得知，朋友家公寓為了外觀，不准住戶裝冷氣室外機，所以朋友家中只能安裝室內的行動冷氣機，接著在窗戶貼魔鬼氈的塑膠套，把中間拉鍊打開後，再把熱管往外讓熱風出去，室內就會涼快起來。儘管如此，嚴立婷對於粗大且不美觀的熱管在窗戶外，感到有些疑惑，覺得這沒有比冷氣室外機好看。

▲嚴立婷到奧地利朋友家幫忙裝行動冷氣機（圖／翻攝自臉書）

嚴立婷這兩年在歐洲的遊學經歷，給自己許多不同的體驗。她這次的英國行為她的人生寫下許多「第一次」，等到有時間，將會寫文與大家分享。配文的照片是她為朋友安裝行動冷氣機的模樣，網友留言「斜槓水電工」、「台灣水電工」、「就是知道大都沒冷氣，最怕一堆人汗流浹背處一塊」。



【嚴立婷臉書全文】

#歐洲沒冷氣你們知道嗎

其實 我也是去年才知道

去年暑假第一次到歐洲

才知道原來他們很多地方是沒有冷氣的！

因為他們寒冷的時間多於酷熱的時間

所以沒有像台灣沒冷氣可能不行

不過其實偶爾也是會熱到他們受不了

所以如果夏天在歐洲要訂飯店

別忘了確認有沒有冷氣先

記得上禮拜連續三天 英國都超過30度熱到不行

無論是坐公車還是地鐵 都像在三溫暖

別以為選擇坐計程車就會比較涼

他們也都是開窗不開冷氣的

而且我秉持著勤儉持家的態度

非必要 我死都不會叫Uber（囂張什麼）

拜託 英國坐計程車很貴好嗎！

#到奧地利的女生朋友家作客

我不知道我這個朋友哪來的IDEA

為什麼會想叫我幫她裝這個

該不會是因為我很高…

總之

我也是增廣見聞了

他們公寓為了外觀的緣故

不准住戶裝冷氣室外機

所以他們只能買這種室內的行動冷氣機

然後在窗戶上面貼魔鬼氈的塑膠套

中間拉鍊打開把熱管往外讓熱風出去

室內就會很涼快

不過我就問

那麼粗那麼醜的管子在窗戶外

是有比較好看膩？！

結論就是我很認真的幫她搞定了

（看看照片我的跩樣）

希望她從此冬暖夏涼囉！

#連續兩年的歐洲行有著截然不同的體驗

這個暑假的英國行

為我的人生寫下N個第一次

等我之後有時間

再寫文跟你們分享吧

寫到這…

我人又在匈牙利了