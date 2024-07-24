唐治平2月前帶母聚餐「和樂無異狀」！　友接死訊驚：中間發生了什麼

圖文／鏡週刊

回顧在此之前，母喪後的唐治平人生頓時變色，他先矢口否認亡者是母親，之後又發生在電視台門口下跪、不停被民眾指稱他到處遊走、搖頭晃腦，彷彿魂不附體，但與記者說話時，又可以明確而清楚描述自己的想法，且乍聽之下極具說服力，幾乎一天多變的身心狀態讓人擔憂。

▲6月24日唐治平曾現身宜蘭礁溪，被民眾拍到在路邊搖頭晃腦，舉止異常。

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身邊親友看著這樣的唐治平不免感嘆，其實唐母在輕生前的2個月，還和唐治平與友人一起吃飯敘舊。據當時在場的人向本刊透露，其實完全看不出母子之間有著任何異狀，而且2人互動仍像過往那般輕鬆且和樂融融。

據該名在場人士形容，唐母原本就開朗而健談，當時亦是一如往常；因此在2個月後驚傳出唐母的死訊，周遭的友人都非常震驚，對於突如其來的悲劇無法置信，究竟這2個月間發生了什麼事？是何原因讓唐母走上了絕路？只能從旁試圖推敲，仍百思不得其解。

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