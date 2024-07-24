ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐治平2月前帶母聚餐「和樂無異狀」！　友接死訊驚：中間發生了什麼

唐治平（左）狀況不佳時，愛爾麗醫療集團董事長常如山（右）跳出來邀請他擔任泰拳教練。（愛爾麗集團提供）

圖文／鏡週刊

回顧在此之前，母喪後的唐治平人生頓時變色，他先矢口否認亡者是母親，之後又發生在電視台門口下跪、不停被民眾指稱他到處遊走、搖頭晃腦，彷彿魂不附體，但與記者說話時，又可以明確而清楚描述自己的想法，且乍聽之下極具說服力，幾乎一天多變的身心狀態讓人擔憂。

6月24日唐治平曾現身宜蘭礁溪，被民眾拍到在路邊搖頭晃腦，舉止異常。

▲6月24日唐治平曾現身宜蘭礁溪，被民眾拍到在路邊搖頭晃腦，舉止異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身邊親友看著這樣的唐治平不免感嘆，其實唐母在輕生前的2個月，還和唐治平與友人一起吃飯敘舊。據當時在場的人向本刊透露，其實完全看不出母子之間有著任何異狀，而且2人互動仍像過往那般輕鬆且和樂融融。

據該名在場人士形容，唐母原本就開朗而健談，當時亦是一如往常；因此在2個月後驚傳出唐母的死訊，周遭的友人都非常震驚，對於突如其來的悲劇無法置信，究竟這2個月間發生了什麼事？是何原因讓唐母走上了絕路？只能從旁試圖推敲，仍百思不得其解。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【唐治平脫序真相4】專家研判唐治平需要4面向支持　最快3個月可恢復　
唱紅〈城裡的月光〉卻罹病　許美靜中國演唱會挨批「打混3小時」
【唐治平脫序真相】現身101美食街緊盯路人　唐治平脫離現實全因母子間相愛相殺

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中年男800元揪55歲賣淫女開戰！15分鐘還沒到...警上門抓壞壞

推薦閱讀

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被荷蘭男友死纏「蕭亞軒發聲了」！　揭真正關係：最不需要的就是戀愛
  2. 唐治平2月前帶母聚餐「和樂無異狀」！　友接死訊驚：中間發生了什麼
  3. 小孟老師／7月24日星座運勢　射手遇到心上人
  4. 歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍
  5. 逸祥B咖顛峰之作竟是「封殺憲哥」　外送遇超可惡奧客刁難
  6. 蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手
  7. 唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感
  8. 蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手
  9. 李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣
  10. 何以奇吃丼飯驚見「蒼蠅泡爛」！　銷單退錢她尷尬：有點歹勢

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366