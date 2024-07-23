劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

▲劉奕兒去年因電影《老狐狸》入圍金馬獎最佳女配角獎。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

劉奕兒去年以電影《老狐狸》和金馬獎最佳女配角失之交臂，但她感情生活平順，與洪金寶的兒子Jimmy（洪天祥）穩交7年；日前她和經紀人柴智屏約滿不再續約，傳出原因是準備完成終身大事。

33歲的劉奕兒其實還年輕，她因家裡背上700萬元債務，母親罹癌也需要龐大醫藥費，需錢孔急的她，一直不願意被婚姻綁死，擔心影響演藝事業，但眼看男友Jimmy（洪天祥）明年就要邁向50歲大關，難免有年齡的壓力，去年劉奕兒仍堅持不婚，近期卻傳出有了變數。

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▲洪天祥和劉奕兒偶爾會自拍放閃照，記錄愛的軌跡。（圖／翻攝自洪天祥臉書）

出道就女一 新片秀演技

劉奕兒大學念文化新聞系，熱愛運動的她，原本想當體育記者，卻因緣際會簽進「偶像劇教母」柴智屏旗下的可米瑞智經紀公司。外型亮眼、身材高大的她，一出道就是女主角，但始終沒有讓人印象深刻的代表作，直到去年《老狐狸》中的珍珍一角，讓人看到她詮釋內心戲的細膩，也擺脫只能演偶像劇的既定印象。

▲劉奕兒（左）和洪天祥（右）7年前因電影《報告老師！怪怪怪怪物！》相識相戀。（圖／鏡週刊提供）

只是演藝路即將進入另一篇章，此刻卻傳出劉奕兒今年經紀約滿不續，原因是可能會有其他人生規劃，也就是可望進入婚姻階段。劉奕兒近期受訪時曾說，感謝洪家人一直把她當家人看待，加上小倆口感情因遠距離美感，歷久彌新，因此她若再拒婚，似乎也不合情理。其實洪天祥曾向劉奕兒提過婚事，但女方因家庭壓力沉重而婉拒，不過小倆口去年被本刊直擊一起在台北高爾夫球場練習打球，可見愛情長跑多年仍熱情不減。

▲劉奕兒（右二）在電影《老狐狸》中周旋在劉冠廷（左起）、白潤音和陳慕義之間。（圖／鏡週刊提供）

家境陷危機 男友事業旺

劉奕兒這幾年養家十分辛苦，2年前她曾說為家裡負債700萬元，除了媽媽癌症復發、奶奶髖關節有恙，爸爸的公司也遇上危機，她一肩扛起家計，每月家庭開銷20萬元起跳，每天不是拍戲就是照顧家人。疫情期間曾一年沒收入，堅強的她也想好退路，若撐不過去就賣掉台北房子，全家搬到南部。不過去年她和張立昂演了40集的《鬼之執行長》賺進百萬元，家裡經濟也獲得大幅改善。

▲洪金寶（左一）和洪天祥（前排右一）父子在《七人樂隊》同台合作，分別擔任導演和武術指導。（圖／鏡週刊提供）

劉奕兒的男友洪天祥近年退居幕後，雖定居台北，工作重心卻在中國大陸，他繼承洪金寶衣缽，成為動作導演，還憑電影《七人樂隊》獲香港電影金像獎最佳動作設計獎提名，近期在台灣也為影集《美食無間》擔任武術導演；今年還和弟弟洪天照率洪家班執導了槍戰動作電影《赴湯蹈火》，找來好友吳建豪演出，5月才剛殺青，龐大的家族勢力加上他的才華，未來照顧劉奕兒下半輩子應該不是問題。





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