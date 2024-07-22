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吳淡如搭機遇微軟大當機！　旅程損失五位數：只能流浪義大利了

記者蔡宜芳／綜合報導

女星吳淡如去年才到大陸攻讀歷史博士，近來又到蘇黎世就讀中歐國際工商學院博士班。她21日透露，因為微軟當機的事件，導致自己要飛往葡萄牙旅遊的班機遭到取消，損失了至少五位數台幣，她也為此臨時決定到義大利「流浪」。

▲▼吳淡如搭機遇微軟當機！損失五位數：只能流浪義大利。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

▲吳淡如近來到蘇黎世進修。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

吳淡如透露，當她被告知班機取消時，已經來不及退訂在葡萄牙的住宿，而且48小時內也沒有可以前往葡萄牙的班機，所以整趟行程只能作廢，她也為此損失了至少台幣5萬元。

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吳淡如提到，最近航空系統大亂，經常出現行李不見、班機取消的狀況，空等飛機不是一個好選擇；而若是要改班機直接回台灣，單程票價就要多付13萬元，等於重買一張機票，所以她決定買張到米蘭的火車票「流浪義大利」，「話說已經好久沒流浪了…就當成天賜的流浪的機會吧。我決定一個人去威尼斯囉。」

▲▼吳淡如搭機遇微軟當機！損失五位數：只能流浪義大利。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

▲吳淡如因班機被取消，索性直接買車票到義大利玩。（圖／翻攝自Instagram／bettywu1122）

【吳淡如全文】

人生幸不幸運實在很難說，本來是下午的飛機要去葡萄牙的波爾圖。早上在蘇黎世美術館的時候，被告知班級（機）因為微軟某一個控制系統好像被駭取消了。答案是在那裡訂的Air B＆B完全過了可以取消的時候。等飛機也不是辦法，同學說最近不是掉了行李就是停了班機，有一位到了香港，但是行李根本不知道在哪裡嗯。

48小時之內沒有飛機可以飛葡萄牙。
所以整個行程只能作廢。至少損失台幣五萬。
我馬上買了到米蘭的火車，只能流浪義大利了。
想改班機回台，單程多付13萬等於重買…話說已經好久沒流浪了…就當成天賜的流浪的機會吧。我決定一個人去威尼斯囉。

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