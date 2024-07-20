大元、大飛合體曝《大學生》秘辛：越不紅的坐越遠　林柏宏演渣男粉絲怒

記者蕭采薇／台北報導

電影《愛的噩夢》儘管拿下新片票房冠軍，不過院線一次出現5部超夯動畫片夾擊，保衛票房成了一場苦戰。演員林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）今（20日）努力造勢，頂著烈日曝曬走上西門町街頭。林柏宏在片中演渣男，卻也被粉絲說希望他能改過向善：「有說支持我的演出，但不喜歡我演的這個角色。」

▲（左起）《愛的噩夢》大飛、林艾璇（大元）、項婕如、林柏宏。（圖／華映提供）

林柏宏坦言，本以為來參加活動的人潮可能不多，沒想到人多到手上的傳單很快發完，大飛笑說這也算是「願望成真」。項婕如說：「第一次參加到那麼多人的活動，而且還是移動式的，但大家都蠻理性的，都會配合工作人員，覺得很開心。」

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▲《愛的噩夢》西門町街頭造勢，粉絲圍繞林柏宏。（圖／華映提供）

西門町當天下午豔陽高照，假日更是人潮洶湧，面對暑假檔期為電影票房的重要戰場，雖然同時有多部動畫片一同上映，但《愛的噩夢》仍是展現了獨特的好口碑及不錯的成績，即使當天體感溫度破40度，但演員們為了讓《愛的噩夢》獲得更好的票房表現，加上見到影迷和群眾的熱情欣喜，都不畏辛勞感到值得，持續揮汗發傳單。

▲《愛的噩夢》林艾璇、項婕如在片中都與林柏宏有感情線。（圖／華映提供）



大元表示：「有時候走在路上遇到發傳單不一定會拿，但今天大家很熱情，有些路過的人可能不知道我們在幹嘛，但回饋反應都很好，讓我覺得以後也要做個有人情味的人。」大飛邊發傳單邊回憶起以前的打工日子，包括曾在狗食工廠打工，一小時賺250元。

▲《愛的噩夢》（左起）大飛、大元、林柏宏、項婕如在西門町街頭造勢。（圖／華映提供）

大元和大飛都是從節目《大學生了沒》出道，兩人認識十多年，因此這次合作演戲，大元一開始就不斷笑場。大飛則透露：「陶子姐（陶晶瑩）有把歷代的『大學生』班底加到一個臉書社團，有時也會舉辦聚會？」不過最近期的一次，大元笑說：「大概已經4、5年前。」最盛大的一次曾在飯店席開10桌，大飛說：「越不紅的坐越遠。」《愛的噩夢》全台熱映中。