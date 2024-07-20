ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大元、大飛合體曝《大學生》秘辛：越不紅的坐越遠　林柏宏演渣男粉絲怒

記者蕭采薇／台北報導

電影《愛的噩夢》儘管拿下新片票房冠軍，不過院線一次出現5部超夯動畫片夾擊，保衛票房成了一場苦戰。演員林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）今（20日）努力造勢，頂著烈日曝曬走上西門町街頭。林柏宏在片中演渣男，卻也被粉絲說希望他能改過向善：「有說支持我的演出，但不喜歡我演的這個角色。」

▲《愛的噩夢》林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）。（圖／華映提供）

▲（左起）《愛的噩夢》大飛、林艾璇（大元）、項婕如、林柏宏。（圖／華映提供）

林柏宏坦言，本以為來參加活動的人潮可能不多，沒想到人多到手上的傳單很快發完，大飛笑說這也算是「願望成真」。項婕如說：「第一次參加到那麼多人的活動，而且還是移動式的，但大家都蠻理性的，都會配合工作人員，覺得很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛的噩夢》林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）。（圖／華映提供）

▲《愛的噩夢》西門町街頭造勢，粉絲圍繞林柏宏。（圖／華映提供）

西門町當天下午豔陽高照，假日更是人潮洶湧，面對暑假檔期為電影票房的重要戰場，雖然同時有多部動畫片一同上映，但《愛的噩夢》仍是展現了獨特的好口碑及不錯的成績，即使當天體感溫度破40度，但演員們為了讓《愛的噩夢》獲得更好的票房表現，加上見到影迷和群眾的熱情欣喜，都不畏辛勞感到值得，持續揮汗發傳單。

▲《愛的噩夢》林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）。（圖／華映提供）

▲《愛的噩夢》林艾璇、項婕如在片中都與林柏宏有感情線。（圖／華映提供）
 
大元表示：「有時候走在路上遇到發傳單不一定會拿，但今天大家很熱情，有些路過的人可能不知道我們在幹嘛，但回饋反應都很好，讓我覺得以後也要做個有人情味的人。」大飛邊發傳單邊回憶起以前的打工日子，包括曾在狗食工廠打工，一小時賺250元。

▲《愛的噩夢》林柏宏、項婕如、林艾璇（大元）、吳志慶（大飛）。（圖／華映提供）

▲《愛的噩夢》（左起）大飛、大元、林柏宏、項婕如在西門町街頭造勢。（圖／華映提供）

大元和大飛都是從節目《大學生了沒》出道，兩人認識十多年，因此這次合作演戲，大元一開始就不斷笑場。大飛則透露：「陶子姐（陶晶瑩）有把歷代的『大學生』班底加到一個臉書社團，有時也會舉辦聚會？」不過最近期的一次，大元笑說：「大概已經4、5年前。」最盛大的一次曾在飯店席開10桌，大飛說：「越不紅的坐越遠。」《愛的噩夢》全台熱映中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

美國名廚驚傳溺水身亡！遺體失蹤4天後才尋獲　遭水流吞噬恐怖過程曝光

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

元元真的正面全裸！「身體上下部位看光光」　超猛高清照瘋傳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

青峰被爆「決裂金曲還刪Lulu好友」 隔9天終於發聲：到底欠了任何人什麼

《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

國光女神出門「忘了穿內褲」！被按摩當場尬爆：想原地投胎 旁人全看光

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

YTR型男機長陷性侵風波！「曾2度失婚」曝17年機師生涯：非常痛苦

柯佳嬿PO暑假文「意外放閃坤達」　1句話被抓包：真有妳的想老公了

左左右右「要升高二了」近況照曝！16歲還是母胎單身：男友在哪裡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛的噩夢, 林柏宏, 謝欣穎, 項婕如, 林艾璇, 大元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳妍希傳婚變後「首公開提陳曉」！片段曝光　陸網熱議：裝到最後
  2. 直擊／熱狗現身音樂祭「秒被民眾包圍」！　瘦子老婆也挺孕肚到場
  3. 獨家／男歌手跨界賣辣椒醬　0廣告賣到斷貨「超猛銷售量」曝光
  4. 艾米漢默被傳「鋼鐵人出錢幫戒毒」親揭真相！　曝對方過來人2建議
  5. LIVE／金智媛二度訪台現身桃園機場！　《ETtoday》18點半準時直播
  6. 呂文婉五十肩「痛到停經」！　苦訴：一個動作馬上飆淚
  7. 舒子晨超美捲髮「全是老公弄的」　休息室放閃羨煞隊員：難怪馬上結婚
  8. 敖犬、小煜十年不同台原因曝　小煜譏他「人老心不老」
  9. 宮下玲奈現身台北街頭　愛店完售「失望嘟嘴」網暴動：我幫你買
  10. 賴慧如被胡瓜爆出驚天內幕　疑與郭忠祐交往出面說明了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366