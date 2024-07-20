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呂文婉五十肩「痛到停經」！　苦訴：一個動作馬上飆淚

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人呂文婉經常公開大聊演藝圈內幕，以及針對各種時事提出看法，日前她登上《新聞挖挖哇》，提到自己近兩年健康亮紅燈，五十肩的疼痛嚴重影響她的日常生活，甚至因此停經，某次上節目還只因為被公主抱，就當場痛到飆淚。

▲呂文婉近年深受五十肩所苦。（圖／翻攝自呂文婉臉書、新聞挖挖哇）

▲呂文婉近年深受五十肩所苦。（圖／翻攝自呂文婉臉書）

呂文婉在《新聞挖挖哇》上吐露近年深受五十肩之苦，表示：「我是痛到後來停經，因為我沒有辦法好好睡覺，嚴重影響到我的生活品質，甚至我沒有辦法提重物。」提起嚴重程度，她提到最害怕的就是停車時，遇到必須伸手出去按鈕取票的停車場，每次都可以讓她痛到流淚，直呼「生活太痛苦了」。

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▲呂文婉近年深受五十肩所苦。（圖／翻攝自呂文婉臉書、新聞挖挖哇）

▲五十肩嚴重影響呂文婉生活品質。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇）

有一次呂文婉上綜藝節目，剛好與男星黃豪平同場，對方突然表示自己要做一件證明是男人的事，於是將呂文婉公主抱起來，抱的姿勢剛好又讓她的手被強迫舉起，她當下馬上痛到講不出話來，眼淚直接飆出，黃豪平被嚇到，主持人吳宗憲則調侃「妳是不是太久沒讓男人公主抱了，怎麼感動成這樣？」她則因痛到說不出話，最後艱難地擠出三個字「五十肩」，馬上逗樂全場，她則再次感嘆「這個真的影響到（生活）太多了」。

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