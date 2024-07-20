《宅男行不行》「質子教授」離世！享耆壽94歲　演員齊發聲悼念

記者黃皓瑋／綜合報導

美國喜劇影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory，又譯生活大爆炸）已完結逾5年，至今仍深受歡迎，不過在劇中飾演「質子教授」（Professor Proton）的美國男星巴布紐哈特（Bob Newhart），日前驚傳離世，享耆壽94歲，消息一出震驚大批粉絲，《宅男行不行》的多位主演演員也紛紛發文哀悼。

▲巴布紐哈特18日病逝，享耆壽94歲。（圖／路透）

巴布紐哈特在《宅男行不行》中，飾演虛構科學節目的主持人「質子教授」，與男主角之一的謝爾頓（Sheldon）有不少搞笑互動。據外媒《CNN》報導，他的經紀人證實，他在經歷了「一系列短暫疾病」後，在18日早上於洛杉磯病逝。

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巴布紐哈特離世的消息公開後，《宅男行不行》的多位主演紛紛發聲。飾演李奧納德（Leonard）的強尼葛萊奇（Johnny Galecki）曬出2人合照，直呼「巴布是很棒的人，我很珍惜和他相處的時光」；飾演艾米（Amy）的馬伊姆拜力克（Mayim Bialik）也上傳黑白照，回憶起合作經歷，大讚他「專業、沉著、幽默風趣又很有親和力」。飾演伯納黛特（Bernadette）的梅麗莎勞奇（Melissa Rauch），則悲痛表示「世界失去了一位傳奇人物」。

▲強尼葛萊奇曬出合照悼念巴布紐哈特。（圖／翻攝自IG／sanctionedjohnnygalecki）



巴布紐哈特早年是知名單口喜劇演員，曾以個人喜劇專輯3度獲得葛萊美獎，並以綜藝節目《巴布紐哈特秀》（The Bob Newhart Show）多次入圍金球獎。2013年時，他則因在《宅男行不行》中的演出，獲得黃金時段艾美獎的「最佳喜劇類影集男客串演員獎」。

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