王思佳「胸前開大洞」辣翻　真實身材藏不住！網暈喊：我的鼻血

記者顧齊祐／綜合報導

女星王思佳在2021年順利產下女兒「小王美」，雖然已成人母，不過她的身材卻維持得相當姣好。近日她就在社群平台分享了出遊的美照，可以看到她穿著一身性感的泳衣，展現出窈窕的身材，完全看不出她已經是一個媽媽。

▲王思佳搭乘郵輪出遊，曬出泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳近日搭乘了郵輪「MSC地中海榮耀號」出遊，並在18日於個人Instagram帳號分享了泳裝辣照，畫面裡可以看到，她站在泳池當中，穿著一身桃紅色的連身泳衣，中間有著歐式的花紋，而透過陽光的照射以及緊身的布料，完美展現嫩白的肌膚與凹凸有致的身形線條。

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▲王思佳一身桃紅色的連身泳衣展現凹凸有致的身材線條。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

而王思佳在今（19）日又發布了一組泳裝照，可以看到與前一套不同，這次她戴上了暗色的方框太陽眼鏡，並換上了黑色的比基尼，胸部的部分甚至採中空設計，好身材一覽無遺，展示出火辣的身材曲線。實在很難相信她已經是一個孩子的媽媽了。

▲王思佳穿上中空泳衣，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

貼文發布之後，馬上吸引眾多網友討論，紛紛誇讚「泳衣超美的啦」、「辣到地球爆炸」、「思佳姐姐好美」、「好辣～～我的鼻血」，讓人不得不讚嘆王思佳保養絕佳的好身材。