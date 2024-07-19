ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思佳「胸前開大洞」辣翻　真實身材藏不住！網暈喊：我的鼻血

記者顧齊祐／綜合報導

女星王思佳在2021年順利產下女兒「小王美」，雖然已成人母，不過她的身材卻維持得相當姣好。近日她就在社群平台分享了出遊的美照，可以看到她穿著一身性感的泳衣，展現出窈窕的身材，完全看不出她已經是一個媽媽。

▲王思佳搭乘郵輪出遊，曬出泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳搭乘郵輪出遊，曬出泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳近日搭乘了郵輪「MSC地中海榮耀號」出遊，並在18日於個人Instagram帳號分享了泳裝辣照，畫面裡可以看到，她站在泳池當中，穿著一身桃紅色的連身泳衣，中間有著歐式的花紋，而透過陽光的照射以及緊身的布料，完美展現嫩白的肌膚與凹凸有致的身形線條。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王思佳一身桃紅色的連身泳衣展現凹凸有致的身材線條。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳一身桃紅色的連身泳衣展現凹凸有致的身材線條。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

而王思佳在今（19）日又發布了一組泳裝照，可以看到與前一套不同，這次她戴上了暗色的方框太陽眼鏡，並換上了黑色的比基尼，胸部的部分甚至採中空設計，好身材一覽無遺，展示出火辣的身材曲線。實在很難相信她已經是一個孩子的媽媽了。

▲王思佳穿上中空泳衣，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳穿上中空泳衣，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

貼文發布之後，馬上吸引眾多網友討論，紛紛誇讚「泳衣超美的啦」、「辣到地球爆炸」、「思佳姐姐好美」、「好辣～～我的鼻血」，讓人不得不讚嘆王思佳保養絕佳的好身材。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

躺主人身上臉超厭世　網笑：貓咪被迫營業

推薦閱讀

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思佳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 54歲莫文蔚身材太震撼！　「黑色超薄透膚衣」bra＋辣腰全看光
  2. 待華航10年可領退職證！林佩瑤曬證曝「超讚福利」羨煞眾人
  3. 八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞
  4. 鄒承恩關注「台北幼稚園」：真的太過分！　從小灌輸兒正確性教育
  5. 鄭佩佩愛女痛失母親！　製短片吐思念哀喊「永遠存在我心中」
  6. 雷擎東南亞跳島三個月創作　新專輯陣容「驚見陳珊妮、鳳小岳」
  7. 催淚神片《驀然回首》此生必看！漫畫迷：哭暈在影院　台灣8月上映
  8. 河北彩花誘惑床照「邪惡視角」曝光！蜜臀全露　腰間以下都是腿
  9. 王思佳「胸前開大洞」辣翻　真實身材藏不住！網暈喊：我的鼻血
  10. 黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366