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項婕如「聞出外套味道」抓包劈腿！捲失控打人風波…遭中傷陷低潮

電影頻道／項婕如憑「味道」抓包初戀劈腿　捲風波算塔羅獲安慰

▲項婕如在《愛的噩夢》中飾演控制慾過強的女生。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

項婕如在新片《愛的噩夢》中跟林柏宏熱戀，但因控制慾過強，雙方感情出現裂痕，男方劈腿另覓愛情。她接受時報周刊CTWANT專訪時表示，曾憑「味道」抓包初戀男友出軌，事過境遷回想起來，她打趣喊：「那時候的我就像是緝毒犬一樣，覺得外套味道不一樣。」

項婕如表示初戀是在唸書期間，當時她午休時走到對方座位，想要跟男友小小約會，驚覺對方身上披的外套學號不對，聞起來味道也不對，「原來對方是跟另一班的女生交換外套穿。」她發現後選擇跟初戀男友攤牌，男方不僅大方認了，還反過來要求她接受三角戀，「對方問我說能不能接受，那是我第一次談戀愛，我想說試著理解看看，後來發現真的沒辦法。」

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電影頻道／項婕如憑「味道」抓包初戀劈腿　捲風波算塔羅獲安慰

▲項婕如在片中有嚴重潔癖，要求林柏宏遵守。（圖／華映提供）

人生初戀就被劈腿，會不會對感情有陰影？項婕如對此看得開，「早點接觸到黑暗面也不錯，之後就懂得避雷，發現渣男身上都會有種渣渣的氣息」。她表示，以前在感情上會有聖母情節，覺得要兩個人一起做功課，後來長大了覺得不適合就不要勉強，「就（初戀）那任最渣了，後來長大就發現，我沒辦法去妥協，那反而會製造更多問題。」

電影頻道／項婕如憑「味道」抓包初戀劈腿　捲風波算塔羅獲安慰

▲項婕如初戀就被劈腿，還是因為她聞出對方外套有不一樣的氣味才發現。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供）

她從小就有異位性皮膚炎，進入演藝圈後壓力大、作息不正常，時不時就復發抓到破皮、紅腫。熱愛運動的她，過去曾參加越野跑，但近期身體差到連跑步都會喘，宣傳《愛的噩夢》期間遇到酷暑，皮膚狀況更加嚴重，讓身邊親朋好友看了都心疼。她去年捲入負面新聞，一度傳出情緒失控打人，後來經紀公司澄清是工作人員間的衝突，她本人並不在場。她坦言新聞曝光後，心情的確大受影響，「看到覺得滿害怕，被誤會也不知道怎麼去解釋。」她第一時間選擇閉口不談，以免事情繼續擴大，朋友則安慰她：「妳那麼瘦弱，不要被打就不錯了吧！」

電影頻道／項婕如憑「味道」抓包初戀劈腿　捲風波算塔羅獲安慰

▲項婕如覺得早點接觸到人生黑暗面也好，之後就懂得避雷，笑說「渣男身上都會有種渣渣的氣息」。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供）

她透露當時新聞底下，都有許多網友寫下中傷留言，「他們（網友）想發洩生活怒氣，在法律上都構成犯罪行為，是對女生很不尊重的留言。」被問到有沒有想電影裡一樣去算命，希望求個答案？她笑回有，當時塔羅老師告訴她事情會過去，還幽默告訴她：「妳就當作消業障吧！」讓當時正處低潮的她，獲得不少安慰。《愛的噩夢》現正上映中。

電影頻道／項婕如憑「味道」抓包初戀劈腿　捲風波算塔羅獲安慰

▲過去會受酸民留言影響的項婕如，現在覺得就當是在消業障。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供）

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