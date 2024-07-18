韓網熱門／邊佑錫機場事件「引起最多人共鳴的留言」

記者張筱涵／綜合報導

邊佑錫的保全在機場拿手電筒照人、擋住出入口和檢查路人護照，且被發現這不是第一次拿手電筒直直照人，此案不只被警方立案調查，連南韓國會的「國土交通委員會」也在討論此事。其中一則網友留言，今（18日）引起眾人共鳴，瞬間累積2萬觀看次數和數百則留言。

【最近的藝人機場狀況中，最引起大家共鳴的留言】

法律要強制禁止將機場作為藝人時裝秀、粉絲見面會的場所。

機場是很多人要按照飛行時間移動，也是非常注重安全的公共設施。

在機場時尚的美名下，記者和狗仔隊搶佔通道做贊助廣告，私生飯蜂擁而至，不能再坐視不管會影響一般市民安全的問題了。

如果不解決這些根本問題，藝人保全問題所引起的事件和狀況是無法完全被根除的。

以這次事件為契機，一定要改善。

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這個人說得對

｜討論區留言｜

1. 真是的，原本機場時尚只是拍攝真正的便服，但現在卻充滿了贊助廣告照

2. 我不感興趣，為什麼要在機場舉行這種充滿贊助和粉絲的派對？如果一定要做的話，就租一個在永宗島的空地，拍完再來機場

3. 確實，不知道從什麼時候開始變得這麼糟糕……

4. 原本機場時尚不是展示便服穿搭嗎？從什麼時候開始變得這麼奇怪的，原本是如果沒有記者拍就沒得看的，真希望這些直播也能不做

5. 即使我是偶像粉也很不喜歡這種情況，如果我只是一般要出國的人會覺得超煩

6. 藝人們啊，不要造成他人困擾，就低調在凌晨飛出去吧…很忙？關我什麼事？反正藝人有的是時間^^ 大家都是有工作的人，請了珍貴的特休去玩回來的，別影響到我們

7. 真的，為什麼要在機場舉辦贊助時尚秀？太奇怪了，記者們也應該停止在出入境時進行直播

8. 真的，原本機場是穿便服去的，什麼時候開始變成這樣的？記者們蜂擁而至，還開直播，真的變得很奇怪

9. 藉此機會，希望能停止在機場的活動

10. 不知道從什麼時候開始，每次出國都變成了一場時裝秀，這到底是怎麼回事

11. 真的，請停止。粉絲也是問題，在那裡進行宣傳的也是問題，所有人都是問題

12. 應該抓那些出售航班資訊的員工

13. 同意，原本只是穿便服拍照，但現在已經變成了穿著假扮便服的名牌走秀現場，還是像以前一樣拍贊助照片放到推特或其他地方的方式更好

14. 乾脆在永宗島買塊地，建個攝影棚，在那裡拍攝後再到機場

15. 同意，賣航班的人有問題，但每次在出發前幾個小時就會有直播，不知道航班資訊的人也都會跑去

16. 還有管一下機場職員們賣藝人的航班資訊吧

17. 這麼想被拍的話就在公司前面拍，是買下了機場嗎，真的很煩

18. 而且在機場被拍到的時候也不會被打馬賽克

19. 說得沒錯，機場也是國家重要保全的設施，我認為不能給那些人這樣搞

20. 很好奇其他國家怎麼樣？名牌大使這類的只有我們國家有嗎？