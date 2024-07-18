接機注意！《淚之女王》金智媛週六抵台　現身桃機大廳親切會粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女演員金智媛在戲劇《淚之女王》飾演霸氣總裁洪海仁，戲裡霸氣、戲外傻萌，反差感十足的性格受到很多粉絲喜愛。她近來忙著舉辦亞洲巡迴見面會，21日即將輪到台北站，預計在Zepp New Taipei與粉絲見面，她預計在20日提早抵達，並將會在傍晚6點至7點之間現身桃園機場第二航廈與劇迷相會，開啟本次訪台行程。

▲金智媛即將在20日提早抵台為見面會做準備。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



金智媛21日預計在Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，出道14年來首次在台灣與見面會形式與劇迷相會，門票甫開賣就完售，人氣驚人。她即將在20日搭乘KE187班機抵達台灣，且她會現身於桃園機場第二航廈近距離與台灣粉絲打招呼，與過往金秀賢、朴寶劍、邊佑錫抵台時的形式相同，短暫停留後才會離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金智媛屆時將會現身於桃園機場第二航廈。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



戲劇《淚之女王》於4月播畢，「雙金CP」金秀賢、金智媛受到廣大粉絲愛戴，更有劇迷敲碗兩人假戲真做。兩位主角現忙於參加亞洲巡迴見面會，金秀賢日前才剛結束在林口體育館的專場活動，緊接著「老婆」金智媛駕到，引起大票劇迷高聲歡呼。

另外，金智媛6月底曾為了品牌站台活動短暫訪台，當時與天王周杰倫同台，兩人的人氣塞爆東區，一度造成交通堵塞，此回為了見面會而來，勢必再度掀起一陣追星潮。