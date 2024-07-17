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等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

記者劉宛欣／綜合報導

美國巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後復合，在2022年舉行盛大婚禮，一時傳為佳話，不過近來小倆口卻頻傳感情生變，疑似分居中，而珍妮佛羅培茲則突然取消30多場巡演，發聲明表示要陪伴家人，被外界揣測是試圖修復夫妻關係，近日又有報了指出，小班已經做好擺脫婚姻的準備，可能舉辦恢復單身派對。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛羅培茲、班艾佛列克婚變傳言甚囂塵上。（圖／達志影像／美聯社）

根據八卦外媒報導，班艾佛列克等不及要「脫離一切」，有意在喬治亞州的私宅舉辦一場盛大的派對，或者是直接飛往賭城放鬆，然而，這兩個地方都有著他和珍妮佛的美好回憶，喬治亞州是他們婚禮地點，賭城則是他們登記結婚的地方。不論他選擇何處舉辦派對，都可能對珍妮佛造成傷害。

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▲珍妮佛羅培茲Jennifer Lopez、班艾佛列克Ben Affleck。（圖／達志影像）

▲班艾佛列克傳出已經迫不急待著手準備恢單派對。（圖／達志影像／美聯社）

兩人近來婚變傳言甚囂塵上，日前他們在洛杉磯的豪宅已經以6800萬美元（約新台幣22億元）的價格公開出售，雖然有傳言指出他們已經在進行離婚手續，但兩人尚未公開確認。網友猜測，這可能是因為他們目前的優先任務是將注意力集中在他們所愛的家人身上，珍妮佛和小班都將孩子和家庭放在首位。

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珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, 班艾佛列克, Ben Affleck

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