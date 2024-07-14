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郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

記者劉宛欣／綜合報導

藝人郭品超近年將演藝重心轉往中國大陸，2023年他參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》，藉由節目牽線成功尋親，前往山東首次見到85歲的三舅公（奶奶的胞弟），讓他感動說道「血濃於水是真的。」近日，時事評論家公子沈將郭品超談起尋親心情的片段分享到Threads上，其中一段「回中國台灣的家，靈魂不見得會回家」的言論，引發台灣網友批評。

▲郭品超稱回「中國台灣」的家時，靈魂不一樣會回家。（圖／翻攝自小紅書）

▲郭品超祖籍在山東泰安。（圖／翻攝自小紅書）

郭品超在節目上提起自己的人生「好像我一直都都是在飄泊」，接著透露自己雖然生在台灣，但是爸爸是來自山東泰安，之前因為《行進中國黃河篇》的關係回去老家，終於與從來沒有見過面的親戚碰上面，他感嘆「他們是我的家人，我覺得血濃於水這件事情是真的，我回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家」。

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▲郭品超稱回「中國台灣」的家時，靈魂不一樣會回家。（圖／翻攝自小紅書）

▲郭品超稱回「中國台灣」的家時，靈魂不一樣會回家。（圖／翻攝自小紅書）

▲郭品超稱回「中國台灣」的家時，靈魂不一樣會回家。（圖／翻攝自小紅書）

郭品超還吟起了詩說道「鄉愁是一張小小的郵票，我在這一頭，母親在那一頭，到現在我覺得，鄉愁是一彎淺淺的海峽，我在這一頭，而大陸在那一頭」，該片段在小紅書上得到許多中國大陸網友讚賞「台灣好看的明星都是大陸過去的」、「怪不得又高又帥，原來是山東人」、「郭品超這種不忘本的台灣演員，內地永遠歡迎」，反觀在Threads上則是引起了眾人砲轟。

►點我看郭品超靈魂回家完整片段

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