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告五人「送500份大麥克」就在今天！　時間地點、3注意事項曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

樂團「告五人」在今年金曲獎入圍5項大獎，並以〈又到天黑〉拿下「年度歌曲獎」，他們先前宣佈將在今（13日）兌現「送500個大麥克」的獲獎承諾，稍早告五人官方粉專也PO出了活動詳情，公佈發放的時間、地點以及注意事項，引發關注。

▲▼告五人。（圖／相信音樂提供）

▲告五人獲金曲獎，兌現送大麥克的承諾。（圖／相信音樂提供）

告五人先前曾透露，活動將辦在台北、台中、台南、高雄、宜蘭等5個地區，每個地區各發放100個大麥克，今日發放地點公開，分別是台北的「UG TEA忠孝敦化店」、台中的「台新銀行台中分行旁騎樓」、台南的「麥當勞台南大學門市外騎樓」、高雄的「阿瘦皮鞋新崛江店外騎樓」，以及宜蘭的「麥當勞神農門市外騎樓」。其中，告五人還將現身台北的發放地點，與粉絲近距離互動。

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▲▼相信音樂金曲慶功-告五人。（圖／記者黃克翔攝）

▲告五人將親臨台北的發放地點。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

至於活動的時間、流程，則是從下午3點整起，在五個地點同步發放兌換券，每個地點各100張，並在下午5點開始兌換大麥克，活動將持續到下午6點為止。公告中也提醒，大麥克兌換券「只限今日兌換，無法重複使用」，且每個人「限領1張，不能代領」，如果遺失或損毀，將「不會再補發」。

▼告五人臉書公告（翻攝自Facebook／告五人 Accusefive）

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