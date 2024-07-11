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吳俊宏與妻愛情長跑13年　「舌頭轉7圈」驚人恩愛秘訣曝：真的有效

記者蔡琛儀／台北報導

歌手吳俊宏日前首度在家鄉高雄舉行個唱，並推出新專輯〈返鄉〉，其中主打歌〈一夜夫妻百世恩〉為三立電視八點檔戲劇〈天道》片尾曲，由他與師妹林琇琪對唱，吳俊宏提到新歌，坦言讓他想到自己的家庭，他過去脾氣不佳，經常讓老婆承受壓力，「有次老婆關心我，我不耐煩的大聲回嗆，頓時看到老婆默默的轉身離去，當下懊惱的我卻任性的不發一語。」

▲▼吳俊宏邀林琇琪對唱新歌《一夜夫妻百世恩》。（圖／豪記提供）

▲吳俊宏邀林琇琪對唱新歌〈一夜夫妻百世恩〉。（圖／豪記提供）

想到與老婆愛情長跑13年，自己的星運不順就長達6年，儘管面臨該堅持歌唱與否的壓力，老婆總是默默的在身後守護他，他感謝老婆的支持，「知道我愛喝熱湯，老婆總會在我錄完影深夜回家，特別為我準備一碗熱湯，讓我疲憊的心靈得到充電。」他也分享夫妻倆的相處之道，「我們倆都不擅言語溝通，結婚三年我終於領悟，婚姻要幸福就是一個『讓』，我有一個秘訣分享，當兩人情緒爆發時，就讓舌頭轉七圈，當下的怒氣必消，經由我多年的親身試驗，真的很有效耶！」

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他也笑說前陣子為準備演唱會而感冒，家裡的氣氛緊張，且老婆跟兒子還接力中鏢，因此他期待家人早日康復，好讓他們可以享受暑假旅遊的樂趣。

▲▼吳俊宏邀林琇琪對唱新歌《一夜夫妻百世恩》。（圖／豪記提供）

▲吳俊宏大讚林琇琪的表現。（圖／豪記提供）

對於和師妹林琇琪的合作，吳俊宏表示，他們兩人因為共同熱愛料理而投緣，但在歌唱風格上卻大相逕庭，林琇琪的演唱速度超快，幾乎一試即過，而他則是追求完美，必須達到自我認可才能過關。他全程在錄音室聆聽林琇琪的演唱並給予意見，大讚林琇琪在錄音室非常投入，有時甚至因為演唱不到位而自責落淚。

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