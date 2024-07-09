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台劇《幸福房屋事件簿》熱播中！陳庭妮、蔡凡熙化身超強房仲調查凶宅

文／女子學

房屋不僅是我們遮風避雨的地方，同時也承載了許多不同世代的人的故事。不知道大家有沒有想過，我們現在住的房子，曾經發生過什麼樣的故事呢？

Netflix新劇《幸福房屋事件簿》由陳庭妮、蔡凡熙首次合作搭檔。以「房屋仲介」當作角色職業，題材新穎，並同時融入靈異、搞笑、職人等三大元素，一開播就衝上Netflix排行榜前三名。其他演員陣容也非常強大，包含莊凱勛、李國毅、林暉閔、丁春誠、陳竹昇、林鶴軒等人。

做為類型單元的本劇，每集都以不同的房屋事件為故事重點，其中這些故事也皆是導演蔡怡芬的真實經驗。結合了台灣人愛看房、買房的興趣，與自己買房曾差點看到凶宅的經驗，便以「房仲」串起整場故事。而劇中角色擁有的靈異體質也與導演本人一樣，他們都能感應到另個世界的存在。

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▲《幸福房屋事件簿》熱播中。（圖／Netflix ，下同）

超強銷售與靈異同事的凶宅調查旅程

《幸福房屋事件簿》講述著一位怕窮不怕鬼，為了業績鬼也不怕的超強銷售員陸安琪（陳庭妮飾）與胸無大志、佛系生活，卻擁有「靈異鼻」的游大志的兩人與鬼魂交手的故事。

一向為了業績不擇手段，總是用遊走在灰色地帶方法的陸安琪，在一次銷售過程中，被客戶識破後遭到客訴。為了保住工作的她，不得不接下主管指派的新任務「調查凶宅」，他們為了在房屋app中註記每戶可能是凶宅的房子，必須親身調查，並不斷尋找有是凶宅可能性的房屋。

工作繁忙需要尋找助理的安琪，也在這時遇見了有靈異體質的游大志。為了完成工作上的任務，安琪在發現大志能感應到孤魂野鬼時，馬上把他當作「凶宅犬」使用，他們的凶宅調查旅程也正式開啟。

房子不只是物件，它承載了回憶與歲月

《幸福房屋事件簿》的故事節奏緊湊，每一集都有不同的故事。序曲由女主安琪開始，從小父母離異的她，在某一天意外發現，爸爸有過戶給她一棟房子，不過現在卻成為凶宅。多年不見父親的她，近期也時常夢到爸爸成為無臉男，而這一切究竟是為什麼，安琪也很納悶，這與她調查的凶宅案會有關係嗎？

隨著劇情的發展，也許一切謎題都會解開，在觀看的過程中，除了被既搞笑又恐怖的氛圍渲染，也接收到這樣的故事情節想傳達的另個層面，我們每天經過的每個街角、路口還有我們住的房子，都曾是某個人眷戀不捨的地方。房子不單只是物件，它承載了歲月的痕跡，還有無數人的回憶。如果可以，真的也很想了解我們長久居住的地方，過去都發生了些什麼故事。

《幸福房屋事件簿》或許也能帶給你這樣的感受。雖然這部劇看似驚悚，實則卻蘊含了許多感人的小故事。全劇目前還在熱播中，喜歡這類型題材的朋友，快點開來看看吧。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

女子學, 台劇, 幸福房屋事件簿, 陳庭妮, 蔡凡熙

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