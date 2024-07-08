温昇豪零腳本演「櫥窗模特兒」　路過民眾：這是假人吧？

記者許逸群／台北報導

第11屆桃園電影節今（8日）揭曉宣傳大使由演技派帥氣男星温昇豪代言，並同公布由温昇豪主演的推廣影片。短短1分多鐘的影片中，温昇豪身穿全套正式西裝，化身為走出櫥窗的假人模特兒，在如夢似幻的桃園街景裡四處穿梭，帶領觀眾走進光影流轉、五光十色的電影世界。

▲第11屆桃園電影節温昇豪化身櫥窗模特兒。（圖／桃園電影節提供）

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温昇豪出道至今超過20年，演出電視電影作品無數，包括紅遍亞洲的電視劇《犀利人妻》、《我們與惡的距離》與《華燈初上》等，近年他也將創作領域擴張到舞台劇、寫作以及歌壇。他2008年所主演的史詩電影《一八九五》，也將在本屆桃影「經典重現」單元與觀眾再次見面。

▲温昇豪與知名模特兒施曉彤擔綱演出桃影宣傳片。（圖／桃園電影節提供）

温昇豪表示，能夠成為宣傳大使感到非常榮幸，也將所有對於桃影的支持與情感，全部以實際行動表現在推廣影片的拍攝過程中。本屆桃影推廣影片，請到以電視劇《村裡來了個暴走女外科》榮獲金鐘獎最佳戲劇節目導演獎的導演賴孟傑掌鏡，搭配温昇豪，強強聯手，呈現給影迷絕佳的視覺盛宴。

宣傳片以桃園當地11個充滿生活感的場景貫穿，賴孟傑特別感謝桃園市民在拍攝過程中的熱情支持與參與。他說，一開始西裝店老闆本來不願意出借場地，結果一聽是為了拍攝桃園電影節推廣影片，立刻以非常便宜的租金點頭同意；在釣蝦場取景時，民眾還幫忙劇組清場，「真的是完全被桃園鄉親感動了！」

另外，賴孟傑更是對温昇豪的敬業與演技讚不絕口。賴孟傑說，拍攝當中全程無腳本，「導戲時，我向他說明，『你是櫥窗中的模特兒』，結果他就開始模擬假人的感覺，穿著全套西裝，足足在櫥窗中站了一個小時，就算汗如雨下也絲毫不喊苦！」就連圍觀民眾都直呼：「這是假人吧！」