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王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

記者潘慧中／綜合報導

王仁甫與季芹結婚超過10年，育有一對兒女。近日格外引起討論的是，17歲女兒樂樂在社群網站上傳一系列比基尼照，媽媽看完立刻附上兩個眼冒愛心的圖案直誇：「太辣了！」

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

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▲季芹誇獎女兒太辣了！（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

照片中，可以看到樂樂紮起俏麗高馬尾，身穿藍白花紋的比基尼，腰際繫上白色透視布料，若隱若現出內搭的同色系泳褲，完美襯托出穠纖合度的好身材。

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲樂樂解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

樂樂以一片蔚藍大海和小島為背景，站在海灘上露出自信笑容，不只這樣，掌鏡者也拍下她拿著衝浪板戲水的美照，顯然相當享受在海邊的時光。

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲▼季芹和王仁甫的女兒（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

▲樂樂在海灘玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／olivia_wang_1119）

事實上，樂樂2022年剛從國中畢業之際，季芹當時看著女兒燦笑的模樣，她不禁有感而發地說，下次再丟畢業帽的時候，就代表女兒真的要展翅高飛了，「我捨不得妳，爆哭到不行的畫面應該也是在所難免」，顯見母女倆的好感情。

▲▼季芹和王仁甫（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲▼季芹和王仁甫都很疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

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