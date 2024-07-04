ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓網討論／脫飯後也不後悔的周邊？　「有臉和名字的」最難處理

記者張筱涵／綜合報導

追星過程中，除了購買專輯外，每到演唱會一定都會購買相關周邊，從過去基本的毛巾、寫真集和桌曆，到現在還會出隨身電扇、行動電源和環保袋等實用性的。不過，最怕的就是有一天已經不喜歡了，這些周邊有可能都令自己感到後悔，韓網instiz近日就在討論這一題。

【有即使脫飯也不後悔的周邊嗎】

如果有的話是哪一些？

｜討論區留言｜

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. LP…？

2. 日常生活中會用到也會想用的

3. 沒有，全都會後悔，我覺得自己不去簽售會、演唱會是對的，周邊全都要用比當初更便宜的價格賣

4. 哇，沒有吧，因為上面不是很大的團體名字就是本命的名字，在日常生活中也用不了
﹂ 222，這真的是問題所在，因為寫了很大的名字都不能用

5. 完全沒有

6. 帽子、髮夾這類的吧，我現在也有在用，即使脫飯也會繼續用吧？

7. 手燈吧？留著當作紀念

8. 髮夾、髮帶、徽章、衣服、帽子、碗、杯子…

9. 買的當下就會考慮到日常生活中能不能用，所以好像都可以

10. 我從一開始就只會買保養品、香水、品牌衣服這類的周邊

11. 麥片碗、隨身杯、手機殼、耳機殼這類的都可以用

12. 我覺得是夜燈，平常也可以用

13. 沒有！特別是娃娃！從「好看的垃圾」變成「只是垃圾」

14. 手燈是充電式的，所以拿來當夜燈用了

15. 海灘毛巾這類的，家人會用，或是收納包和毯子這類實用型的，幾乎不太會買會佔位置像是娃娃那類的

16. 睡衣

17. 有可能會有嗎？如果是好的結局脫飯的話大概是手燈吧？但我都是後悔到全部賣掉

18. 我從一開始買就不會考慮實不實用，我覺得只要買的當下幸福就好了，即使脫飯再看到周邊也會覺得「那時候很快樂呢」，這樣就可以了，不過我不會過度消費

19. 麥片碗？馬克杯？這類的吧

20. 呼…我第一次追星，所以什麼周邊都想買，但看了回覆我又拉回了理智線，謝謝大家，總之就是不要有名字和臉的周邊，要選實用的！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓網熱門, 周邊, 偶像

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歐陽靖3歲兒被女同學告白！　天真對話逗樂她：太有愛了吧？
  2. 黃冠智剃平頭身材變超狂！　只穿「一片布丁字褲」操肌過程曝光
  3. 王淨鬼樣嚇壞記者！驚喊：不要看我　張榕容「大法師下腰」頭撞軌道
  4. 《綜藝一級棒》CP被拱結婚！　李子森、杜忻恬絕美婚紗照曝光
  5. 郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇
  6. 野生崔智友「淡妝0遮掩」現身日本街道！　49歲真實狀態曝光
  7. 林心如8歲愛女「身高是全班最高」　曝她才藝…原來是遺傳星媽
  8. 小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」：孩子不是財產！
  9. 告五人奪金曲年歌竟被罵翻！　認了「有看到」正面回應：路還很長
  10. 宇宙人小玉挑戰「日本獨自露營」　悲喊：會這麼殘忍嗎

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366