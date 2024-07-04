韓網討論／脫飯後也不後悔的周邊？　「有臉和名字的」最難處理

記者張筱涵／綜合報導

追星過程中，除了購買專輯外，每到演唱會一定都會購買相關周邊，從過去基本的毛巾、寫真集和桌曆，到現在還會出隨身電扇、行動電源和環保袋等實用性的。不過，最怕的就是有一天已經不喜歡了，這些周邊有可能都令自己感到後悔，韓網instiz近日就在討論這一題。

【有即使脫飯也不後悔的周邊嗎】

如果有的話是哪一些？

｜討論區留言｜

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1. LP…？

2. 日常生活中會用到也會想用的

3. 沒有，全都會後悔，我覺得自己不去簽售會、演唱會是對的，周邊全都要用比當初更便宜的價格賣

4. 哇，沒有吧，因為上面不是很大的團體名字就是本命的名字，在日常生活中也用不了

﹂ 222，這真的是問題所在，因為寫了很大的名字都不能用

5. 完全沒有

6. 帽子、髮夾這類的吧，我現在也有在用，即使脫飯也會繼續用吧？

7. 手燈吧？留著當作紀念

8. 髮夾、髮帶、徽章、衣服、帽子、碗、杯子…

9. 買的當下就會考慮到日常生活中能不能用，所以好像都可以

10. 我從一開始就只會買保養品、香水、品牌衣服這類的周邊

11. 麥片碗、隨身杯、手機殼、耳機殼這類的都可以用

12. 我覺得是夜燈，平常也可以用

13. 沒有！特別是娃娃！從「好看的垃圾」變成「只是垃圾」

14. 手燈是充電式的，所以拿來當夜燈用了

15. 海灘毛巾這類的，家人會用，或是收納包和毯子這類實用型的，幾乎不太會買會佔位置像是娃娃那類的

16. 睡衣

17. 有可能會有嗎？如果是好的結局脫飯的話大概是手燈吧？但我都是後悔到全部賣掉

18. 我從一開始買就不會考慮實不實用，我覺得只要買的當下幸福就好了，即使脫飯再看到周邊也會覺得「那時候很快樂呢」，這樣就可以了，不過我不會過度消費

19. 麥片碗？馬克杯？這類的吧

20. 呼…我第一次追星，所以什麼周邊都想買，但看了回覆我又拉回了理智線，謝謝大家，總之就是不要有名字和臉的周邊，要選實用的！