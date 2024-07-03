ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

啦啦隊女神首次為動畫電影獻聲！　廖小映化身「小龍女」潔龍

記者蕭采薇／台北報導

動畫片《熊貓大冒險》講述一隻住在東方的小熊貓胖寶和他最好的朋友「小龍女」潔龍，因為一場陰謀而遠渡重洋來到非洲的歷險故事。國語版特地邀請到啦啦隊女神廖小映為「小龍女」潔龍配音，這也是廖小映首次參與配音工作。

▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

作為現任職棒及職籃的雙棲啦啦隊員以及職棒啦啦隊隊長的小映，對於自己的配音初體驗表示：「非常開心參與這次小龍女潔龍的配音！首次挑戰配音一開始很緊張，因為當時還有點小感冒但好險在配音老師的指導下完成任務。這次學到很多動物的叫聲吼、吐舌非常有趣！」
 
由德國資深電影人李察克勞斯、丹麥動畫導演兼畫師卡斯頓奇里區聯手打造，幽默逗趣的故事、豐富的動物角色讓本片受到不分國界孩童的喜愛。李察表示，故事的發想起源於自己當時年僅六歲的女兒，「聽床邊故事時，我女兒總是最喜歡動物孩子之類的角色，且這些動物大多來自非洲。因此我便決定打造一個以非洲與動物為主軸的故事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

同時，故事希望打造一個一開始與非洲格格不入的外來者，在歷經各種挑戰後升格成英雄的主角，和團隊討論後，選定由在亞洲極具代表性、外表圓潤可愛的熊貓勝任。他的朋友則設定為同樣亞洲色彩十足、常見於東方神話的「龍」。《熊貓大冒險》將於8月9日在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

推薦閱讀

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工

「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

孫安佐登爆成長經歷「遭狄鶯水管打」！　開噴酸民邀打拳擊：只打白痴

孫安佐登爆成長經歷「遭狄鶯水管打」！　開噴酸民邀打拳擊：只打白痴

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

劉家昌隔半年再掀戰！　兒子章立衡曬「對比照」暗酸：好戲在後頭

劉家昌隔半年再掀戰！　兒子章立衡曬「對比照」暗酸：好戲在後頭

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

孫安佐登爆成長經歷「遭狄鶯水管打」！　開噴酸民邀打拳擊：只打白痴

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

劉家昌隔半年再掀戰！　兒子章立衡曬「對比照」暗酸：好戲在後頭

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

熊貓大冒險, 廖小映

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲
  2. 鋒菲依然熱戀ING！謝霆鋒聽觀眾提王菲名字「羞到蜷縮倒退」：這坑逃不掉
  3. 孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她
  4. 楊小黎走路「被油煙管淋一身黑水」　曝事發原因：人平安就謝天謝地
  5. 啦啦隊女神首次為動畫電影獻聲！　廖小映化身「小龍女」潔龍
  6. 12萬人搶6名額！　HYBE推國際女團「只有一個韓國成員」
  7. 兒子認「羨慕完整家庭」長文吐父母離異心聲　何如芸看完哭整晚
  8. 泰「元祖級樂團」Cocktail8月來台！　解散倒數看一場少一場
  9. 孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」
  10. 「最正越南人妻」泡湯破200萬觀看！老公曾高EQ回應酸民被讚爆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366