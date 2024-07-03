啦啦隊女神首次為動畫電影獻聲！　廖小映化身「小龍女」潔龍

記者蕭采薇／台北報導

動畫片《熊貓大冒險》講述一隻住在東方的小熊貓胖寶和他最好的朋友「小龍女」潔龍，因為一場陰謀而遠渡重洋來到非洲的歷險故事。國語版特地邀請到啦啦隊女神廖小映為「小龍女」潔龍配音，這也是廖小映首次參與配音工作。

▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

作為現任職棒及職籃的雙棲啦啦隊員以及職棒啦啦隊隊長的小映，對於自己的配音初體驗表示：「非常開心參與這次小龍女潔龍的配音！首次挑戰配音一開始很緊張，因為當時還有點小感冒但好險在配音老師的指導下完成任務。這次學到很多動物的叫聲吼、吐舌非常有趣！」



由德國資深電影人李察克勞斯、丹麥動畫導演兼畫師卡斯頓奇里區聯手打造，幽默逗趣的故事、豐富的動物角色讓本片受到不分國界孩童的喜愛。李察表示，故事的發想起源於自己當時年僅六歲的女兒，「聽床邊故事時，我女兒總是最喜歡動物孩子之類的角色，且這些動物大多來自非洲。因此我便決定打造一個以非洲與動物為主軸的故事。」

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▲《熊貓大冒險》廖小映為「小龍女」潔龍配音。（圖／天馬行空提供）

同時，故事希望打造一個一開始與非洲格格不入的外來者，在歷經各種挑戰後升格成英雄的主角，和團隊討論後，選定由在亞洲極具代表性、外表圓潤可愛的熊貓勝任。他的朋友則設定為同樣亞洲色彩十足、常見於東方神話的「龍」。《熊貓大冒險》將於8月9日在台上映。