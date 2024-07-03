詐團教認藍勾勾辨識詐騙　楊繡惠傻眼：猖狂到沒政府

記者黃翊婷／綜合報導

藝人楊繡惠近期認真經營自己推出的品牌保養品，沒想到竟遭人冒名創立臉書粉專推銷，對方還「教導」民眾要認明有藍勾勾的帳號才是真的。楊繡惠2日深夜在臉書發文痛批，詐騙集團太猖狂，「真的沒政府了。」

▲楊繡惠遭人冒名創立臉書粉專，對方還說要認明有藍勾勾的帳號。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠2日在臉書貼出一張截圖，表示自己遭人冒名創立臉書粉專賣產品，對方自稱是「繡惠姐粉絲團」，還在留言區教導民眾要找有藍勾勾的帳號訂購才能買到正品，「你們看詐騙集團有沒有很猖狂，還教人家怎麼辨識，真的沒政府了。」

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楊繡惠也在臉書自介中分享辨別方法，她強調，真正的粉絲專頁名稱是「楊繡惠」，這3個字後面有藍勾勾，目前有44萬以上的追蹤人數，這才是真正的她，其他的都是盜用圖片、影片的假帳號。

文章公開之後，許多粉絲紛紛留言力挺楊繡惠，「真的太誇張了」、「藍勾勾在照片上，我也是醉了」、「比扯鈴還扯，就是這樣才一堆人被騙」、「我也常看到，提醒要買的人不要上當，詐騙者還回嗆我，說我自己買的是假貨，他的才是真品」、「之前不是有報案了，還沒有下文嗎」。