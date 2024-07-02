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郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個

記者孟育民／台北報導

藝人郁方2006年和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚，育有2子1女，生活幸福美滿。她今出席公益「經濟弱勢新二代培力計畫」記者會，透露大兒子今年11月就要申請美國大學，「他對生物很有興趣，她第一志願是紐約大學，我覺得父母才要倒退，念大學差不多要1、2千萬，大家看我有三個，真的很可怕！」

▲▼ 經濟弱勢新二代培力計畫 記者會 出席藝人郁方。（圖／記者黃克翔攝）

▲郁方擔任愛心大使。（圖／記者黃克翔攝）

郁方說不擔心小孩出國學壞，「因為他們比較單純，不喜歡煙、酒，我不知道為何要擔心？這是他們自己的人生，他們自己知道要怎樣創造，這些優缺點都有跟他們說過，我的小孩都立志要賺錢，唸書跟賺錢都來不及了，沒有時間學壞。」她並沒有強制小孩要出國，都是給他們自己選擇，大兒子想去美國，二兒子則是想在加拿大讀書，「妹妹（目前升小六）沒有很想，她想要念台灣的大學，現在就要確定，如果你要唸國外的學校，國中就要分流了。」

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▲▼ 經濟弱勢新二代培力計畫 記者會 出席藝人郁方。（圖／記者黃克翔攝）

▲郁方近日還要打女兒去上海暑期營。（圖／記者黃克翔攝）

現在女兒學校開始放暑假，偶爾郁方必須外出工作，她說剛好賈永婕的女兒最近放假回台，就擔任陪玩姊姊的角色，時薪是600元，一週大約兩天，一次大約三小時，「就是陪玩，看要去陪游泳、畫畫或是上課，今天他們去捏陶；小孩子回來讓他們多多嘗試各式各樣的樣貌，我覺得很好，賈永婕是個好媽媽！」她還笑說，賈永婕女兒要到八月中才回美國，現在暑假時間已經全被其他叔叔阿姨填滿，「她超會照顧小孩，早上幾個小時已經把她學費賺回來了。」

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