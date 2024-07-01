又一電影院熄燈！台南真善美劇院宣布「8／1結束營業」原因曝光

記者劉宛欣／綜合報導

又一電影院宣布熄燈！斥資1.2億打造的台南真善美劇院於1日突然在臉書發文，宣布電影院將於8月1日結束營業，僅剩不到一個月的時間，消息一曝光讓廣大台南影迷們不捨，紛紛湧入貼文致謝「謝謝你們為台南觀眾做的一切」。

▲台南真善美劇院宣布熄燈。（圖／翻攝自官網）

台南真善美劇院1日透過臉書發出公告，宣布將於8月1日正式落幕，感性表示「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多大環境因素評估後，我們不得不遺憾宣布，營運於8月1日最終場按下終止鍵」，會員點數以及團體票將另行發布公告通知處理方式，也喊話老觀眾們回到劇院拍照留念。

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▲台南真善美劇院公告。（圖／翻攝自台南真善美劇院臉書）

消息曝光後，台南影迷們紛紛湧入貼文表達不捨，留言「唯一可以看到文藝片的要消失了」、「喔，不….」、「感謝台南真善美一直以來的協助，讓藝術片和獨立片商能多一分機會、在中南部影迷的心中深根發芽」、「可以不要嗎？真善美戲院是台南唯一可以看到優質劇情片的地方、爆米花最好吃的戲院、椅子最好坐的戲院！求求你們留下來啦」、「謝謝真善美，不斷支持台灣在地電影」。