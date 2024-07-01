女上男下動太快遭喊卡！謝欣穎「床戲」激戰林柏宏

記者許逸群／台北報導

林柏宏繼《怪胎》之後，再次於新電影《愛的噩夢》聯手謝欣穎，這一回更獻出激情床戲！謝欣穎不但先以黑色性感內衣正面入鏡，床戲過程更大膽裸背演出「女上男下」姿勢，讓人看得臉紅心跳為之驚豔。謝欣穎透露拍攝「動作戲」時，一開始她動得太快，被導演要求調慢速度，害她與林柏宏當場笑出來！

▲▼林柏宏與謝欣穎在電影中有「激情」戲碼。（圖／華映娛樂提供）

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謝欣穎在片中飾演有著完美女人味的黑澤由里，有一場戲為了凸顯她迷人的性感形象，讓她難得只穿內衣現身。謝欣穎透露那套黑色內衣，是從劇組提供的20套圖片裡，挑選出4套試穿才選定，她同時也露出性感肚環，整幅畫面令人賞心悅目。

拍攝床戲前，林柏宏說雙方有先排練合適的動作，現場也先穿著完整衣服試過動作鏡頭，「其實鏡頭拍不到的地方，我們為了完成那些動作，可能要互相支撐對方身體，借力才能完成，比較像雙人瑜伽。」

▲電影《愛的噩夢》劇照。（圖／華映娛樂提供）

對於大膽裸背，謝欣穎笑說：「自己的背有被拍出美麗的肌肉線條，覺得開心。」她透露正面有小可愛及Nu Bra防護，拍攝時也有清場，所以放心。而且因為用iPhone拍攝，手機相對攝影機的尺寸小很多，她起先並未察覺在拍攝，是後來發現導演蹲在監看小螢幕前才意識到。

不過，謝欣穎坦言跟林柏宏及導演就因為都是熟識，所以要進行情慾表演時，「還是會有一點尷尬」，但他稱讚林柏宏很紳士，有先溝通表達手會放在哪裡。林柏宏也說，在拍攝這些戲分時，他心裡面都在專注思考「現場要怎麼樣才能夠幫助她感到安心，才可以好好地表演。」