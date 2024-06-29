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《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

記者孟育民／台北報導

磐石高中畢業生吳孟庭曾參加「綜藝大熱門」節目，因外型亮眼在IG上累積6.7萬人追蹤，日前與同學外出練車時，擦撞路邊剛下車的女騎士後摔車，而坐在後座的吳頭部遭轎車撞擊，家屬也祈求大家一同集氣。稍早，家屬在吳的IG上表示， 她在今(29日)下午3點25分離開人世。「綜藝大熱門」的主持人吳宗憲得知此事後，也悲痛發聲了。

(外送稿用)▲▼吳孟庭吳宗憲。（圖／翻攝自Instagram／_mt113、jacky_wu60）

▲吳孟庭曾上過《綜藝大熱門》因車禍離世，吳宗憲不捨發聲。（圖／翻攝自Instagram／_mt113、jacky_wu60）

一個年輕的生命就此殞落，吳宗憲聽完消息後，向《ETtoday星光雲》悲痛回應：「萬分不捨，為她禱告。」事實上，先前吳宗憲就為吳孟庭祈福，希望她能度過難關，「她們是來參加最強高中生的比賽，三個人一隊，表現得很傑出，年輕的生命⋯⋯讓人痛心疾首⋯⋯。」

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▼吳孟庭。（圖／翻攝自Instagram／_mt113）

▲吳孟庭。（圖／翻攝自Instagram／_mt113）

本案發生在本月17日上午11時許，領有駕照的金姓女同學騎著機車搭載吳姓女子，沿義民路往新埔方向直行，不慎與路肩處同方向牽機車步行之婦人發生碰撞，後方來車因閃避不及而再次發生碰撞，造成金女多處擦挫傷、後座吳女顱內出血及婦人脊椎受傷，駕駛皆無酒駕情事。

由於女兒是在被同學載去練車路上發生事故，吳父透露，有要求女兒未考到駕照前不能騎車 ，家裡已經都買好新機車，就等她考上駕照。


 

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吳孟庭, 綜藝大熱門, 吳宗憲, 離世, 正妹

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