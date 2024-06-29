ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／蔡家蓁開超深V只貼胸貼！羞曝「內褲有巧思」

記者蔡琛儀／台北報導

三度入圍台語金曲歌后的蔡家蓁，典禮前預告這次的服裝會是氣勢型，沒想到一現身就是開超深V秀出渾圓美胸，她笑說這次只貼胸貼，其他安全措施都沒做，因此都要一直挺胸、也不能彎腰，就怕會走光。

第35屆金曲獎星光大道，蔡家蓁。（圖／攝影中心攝）

▲蔡家蓁。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

而她手臂設計兩片如蝶翼搬的大袖子，她笑說超擔心在典禮上會打到旁邊的人，或遮住後面的人；此外，蔡家蓁還精心做了美甲，將GMA35的字寫在上面，盼能帶來好運。

蔡家蓁成功在典禮前瘦下5公斤，為此她一整天都沒吃東西，直呼有點血糖低，等等要緊急吃一顆糖果補充體力；而她近期入坑水晶，今天也帶了幸運物水晶來，但怕跟造型不搭，還自己縫在內褲褲頭上，相當逗趣。

蔡家蓁過去受訪時曾透露，小時候因為家庭經濟因素，從小學一年級起，就跟著歌唱老師表演補貼家用，經常忙到凌晨才收工。2010年她參加選秀節目《明日之星》國語組，在隔年成功獲得20次冠軍，成為了節目第6位「百萬關主」，不過當時還是大學生的她，為了彌補小學時沒能好好念書的遺憾，選擇放棄簽約出道的機會，專心完成大學學業，直到2019年才發行首張專輯《美．即刻》。
3度入圍金曲獎最佳台語女歌手的蔡家蓁，早年其實專攻華語歌曲，她也曾坦言自己原本不太會說台語，直到2018年參加選秀節目《台灣那麼旺》，才在比賽中首次挑戰唱台語歌，當時還為此用注音符號標記，硬背歌詞苦練，卻也從此漸漸踏上台語歌曲的道路。
 

►金曲獎／美胸「上下都挖空」！Jocelyn 9.4.0一片肉色走紅毯激辣

►金曲獎／準台語歌后「激瘦5kg」塞進深V裝！半球外露 蔡家蓁正面開高衩激辣

►金曲獎／鳳小岳8歲兒露臉超帥！身高暴衝直逼爸爸肩膀　父子五官神複製

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35紅毯, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎, 蔡家蓁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎得獎名單／MC HotDog〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎！
  2. 金曲獎／21歲寶藏女孩奪最佳新人！　「殺豬慶祝」喊話合作周杰倫
  3. 金曲獎／經紀人「草東不只4人」講到哭了！悲悼3年前猝逝鼓手：謝謝凡凡
  4. 金曲獎／洪珮瑜連飆3首歌！　獻唱Coldplay神曲療癒全場
  5. 直擊／耳朵懷孕！BTOB美聲飆唱〈如果可以〉　爆笑抓包歌迷打哈欠
  6. 金曲獎／得獎人搞瘋麥克風架！工作人員3度上台救場　Makav道歉PTT笑翻
  7. 金曲獎／LuLu三度掌金曲主持棒唱〈蘑菇濃湯〉　竟是陳鎮川填詞助攻
  8. 金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚
  9. 金曲獎／Makav 真愛奪最佳新人！　首登台表演台下反應曝
  10. 金曲獎／20歲最佳新人一上台尷尬了！「脫口急求救」　全場笑出來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366