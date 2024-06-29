金曲獎／蔡家蓁開超深V只貼胸貼！羞曝「內褲有巧思」

記者蔡琛儀／台北報導

三度入圍台語金曲歌后的蔡家蓁，典禮前預告這次的服裝會是氣勢型，沒想到一現身就是開超深V秀出渾圓美胸，她笑說這次只貼胸貼，其他安全措施都沒做，因此都要一直挺胸、也不能彎腰，就怕會走光。

▲蔡家蓁。（圖／攝影中心攝）

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而她手臂設計兩片如蝶翼搬的大袖子，她笑說超擔心在典禮上會打到旁邊的人，或遮住後面的人；此外，蔡家蓁還精心做了美甲，將GMA35的字寫在上面，盼能帶來好運。

蔡家蓁成功在典禮前瘦下5公斤，為此她一整天都沒吃東西，直呼有點血糖低，等等要緊急吃一顆糖果補充體力；而她近期入坑水晶，今天也帶了幸運物水晶來，但怕跟造型不搭，還自己縫在內褲褲頭上，相當逗趣。

蔡家蓁過去受訪時曾透露，小時候因為家庭經濟因素，從小學一年級起，就跟著歌唱老師表演補貼家用，經常忙到凌晨才收工。2010年她參加選秀節目《明日之星》國語組，在隔年成功獲得20次冠軍，成為了節目第6位「百萬關主」，不過當時還是大學生的她，為了彌補小學時沒能好好念書的遺憾，選擇放棄簽約出道的機會，專心完成大學學業，直到2019年才發行首張專輯《美．即刻》。

3度入圍金曲獎最佳台語女歌手的蔡家蓁，早年其實專攻華語歌曲，她也曾坦言自己原本不太會說台語，直到2018年參加選秀節目《台灣那麼旺》，才在比賽中首次挑戰唱台語歌，當時還為此用注音符號標記，硬背歌詞苦練，卻也從此漸漸踏上台語歌曲的道路。

