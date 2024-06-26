與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

記者劉宛欣／綜合報導

歌手謝和弦與老婆陳緗妮，幾年前遭前妻Keanna提告侵害配偶權，2人須賠償120萬元。雙方至今仍不時隔空開戰，關係十分不好，屢屢成為網路熱門話題。新北市新店高中有老師將他與Keanna的官司當成考題，他26日曬出考卷，傻言質問「我有得罪你嗎？」老婆陳緗妮也直言「好奇老師怎麼解釋？」

▲謝和弦與老婆至今仍與前妻水火不容。（圖／資料照、翻攝自Keanna IG）

謝和弦26日在臉書曬出一份公民科考卷題目，題目中直接引用新聞報導中敘述的謝和弦與現任妻子陳緗妮槓上前妻的配偶權官司，寫道「戴女（Keanna）告謝和弦與莉婭在婚姻期間發生妨礙婚姻之行為，法院判決前妻戴女勝訴」，題目詢問謝和弦與現任妻子應負的法律責任為何，答案是「侵權行為造成了民事賠償責任」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝和弦曬出考卷。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦不滿直言「那個新店高中的公民老師，我有得罪你嗎？你怎麼不寫戴女偷偷約炮暈船人設崩塌？感恩哈們」，直接公開喊話該出題老師，老婆陳緗妮也在底下留言「我比較好奇上升到教育層面，老師的訂正與解題，蠻好奇老師會怎麼解釋？」並發文稱從小到大沒看過公眾人物原名出現在考卷上。

謝和弦貼文底下，湧入不少粉絲替他打抱不平，留言「這真的很扯了，連名字用諧音都不會，直接指名道姓」、「老師也把你當教材了」、「不愧是我們扣哥，這都能被當成題目」，還有人猜「老師是你的粉絲」。