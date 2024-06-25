直擊／「搶看金智媛」500人擠爆東區！高中生暴雨中排隊：沒買到票

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星金智媛25日晚間7點將首度在台北東區參與品牌開幕活動，她出道14年首度訪台，店外吸引逾500名粉絲到場排隊，最早的粉絲8點就排在門外，《ETtoday》訪問到幾位門口的粉絲，一名高三生找朋友一同追星，她透露因為沒搶到見面會的票，實在太想看到金智媛本人，因此一早就來排隊，25日天氣又熱又濕，穿著雨衣的她坦言「不太好」。

金智媛魅力發威，現場粉絲幾乎都是為她而來，《ETtoday》採訪到2位高中生，同學A透露是因為《淚之女王》喜歡上金智媛「很漂亮反差感很大」，身旁還站在義氣陪她追星的同學B，該位同學雖然喜歡的是邊佑錫，仍從早上9點半陪著好友來到現場，一起淋雨又一起曬太陽，被問及狀況還好嗎？同學A苦笑：「不太好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲活動門口一早8、9點就有粉絲到場排隊。（圖／記者謝盛帆攝）



門口還有一名25歲的粉絲在場，她透露是因為《太陽的後裔》喜歡上金智媛，從來沒見過偶像本人，同樣沒有搶到見面會的票，當得知金智媛將來台參加活動，她想說一定要到場與明星見面。隊伍一路延伸到sogo百貨，站在後排的粉絲雖比較晚到，但也是抱著「想要見本人」的決心，站在原地守了一下午。

▲▼活動地點對面馬路也都是人潮。（圖／記者謝盛帆攝）



金智媛預計在25日晚間7點將出席「位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店」活動，同場還有周杰倫、陳庭妮、王淨、劉以豪、林奕嵐等嘉賓，《ETtoday》將全程直播，一睹眾星風采。