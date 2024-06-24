韓主持「KARA是一群大嬸」毒舌風引不滿！　韓網狂批：不好笑又無禮

記者張筱涵／綜合報導

南韓網路節目《No Back卓在勳》由卓在勳擔任主要主持人，搭配申圭鎮和金藝元，風格主要為吐槽來賓來產生效果，不過也因為這樣的類型會掀起兩派立場。近日節目邀請KARA成員Nicole，聊到團隊回歸時被說「一群大嬸要幹嘛」，在論壇theqoo引起了爭議。

▲卓在勳為做效果說KARA是一群大嬸。（圖／翻攝自YouTube／노빠꾸탁재훈）



Nicole日前上《No Back卓在勳》進行個人和團隊宣傳時，聽到卓在勳說「KARA已經是過去式了」、「（新歌）沒有很受歡迎吧」，隨即反駁KARA還是有人氣且新歌並沒有不紅。卓在勳發現這樣的說法會讓Nicole反應較大，便持續表示「她就是得去惹她的類型！不太受歡迎啊？白費功夫了吧？明明不開心還跳很快樂的舞蹈嘛？妳們都是老將了啊！妳們一群大嬸聚一起幹嘛？」

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這段明顯是節目效果，Nicole基本上也都是笑著回應，但部分觀眾認為Nicole才33歲並不到大嬸的程度，且不樂見這樣的主持方式，「不好笑也沒禮貌」、「這節目到底誰在看，垃圾節目」、「完全不懂現代風格欸」、「真的是過氣的風格，多培養點綜藝感吧」、「老人味」、「拜託別上那節目」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

