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余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

記者田暐瑋／綜合報導

余祥銓與妻子柔柔23日在直播中邊吃宵夜，邊與網友進行互動，除了分享育兒心得，還意外自爆24日余天夫妻要和女婿陳鑒開調解庭，爭取讓2外孫回家。至於余天的身體狀況，余祥銓也表示現在一切都好，「放心，爸爸過得非常非常好，現在OK。」

▲余天女婿陳鑒(右)涉嫌千萬詐騙，目前遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝余苑綺臉書）

▲余天女婿陳鑒涉嫌千萬詐騙。（圖／翻攝余苑綺臉書）

余天女婿陳鑒先前因涉嫌詐騙被捕，引起社會關注，陳鑒負責擔任「收車手」，即中階管理層，讓余天一家相當痛心，昔日親家也因為爭取外孫開戰。余祥銓23日晚間開直播，表示家人一切都好，媳婦柔柔脫口：「24日他們要去開庭。」說完頓了幾秒才問余祥銓：「我是不是又偷偷爆料…」

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▲▼邱瓈寬媽媽辭世，余天李亞萍夫妻前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

▲余天李亞萍夫妻。（圖／記者湯興漢攝）

除了分享家人現況，余祥銓也提到日前全家外出時，被民眾拍下他貼心照顧妻小的照片，獲讚是好爸爸，怎料卻引起網友家庭革命。一位人夫透露收到老婆傳來余祥銓一家的照片，不滿說：「是在影射我什麼？覺得我做很爛是不是？」引發眾人議論，對此，余祥銓也直言全職媽媽真的很辛苦，柔柔也直言：「媽媽真的超辛苦，我寧願出去工作也不要帶小孩，而且全職媽媽非常辛苦，24小時保母。」

▲余祥銓開直播。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

▲余祥銓開直播。（圖／翻攝自余祥銓臉書）

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