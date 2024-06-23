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蔡依林7年前善舉！聽障生「學會說話還會跳舞」　親見面鼓勵：別受偏見影響

記者張筱涵／綜合報導

蔡依林於2017年與粉絲一起透過義賣和捐助的方式，捐贈了50萬元給北京的分貝公益基金會，主要用於聽障兒童的人工耳蝸植入和康復訓練。如今，這些受助的兒童均已恢復聽力並學會說話。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林2017年和粉絲一同幫助聽障生。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

為感謝蔡依林和粉絲的善款捐贈，受助的聽障兒童特別錄製了一段影片表達謝意：「親愛的蔡依林姐姐，希望妳的歌聲能傳給每一個需要愛和溫暖的人。」被邀請到蔡依林演唱會的一位男孩張家誠也有拍片：「因為妳的愛心，我已經學會說話了，現在還會跳舞和騎自行車。」

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蔡依林見到張家誠一家人，貼心送上事前準備好的禮物，並深入和基金會和張家誠的父母聊聊，當她聽到張爸爸和張媽媽在找幼稚園時，總共被5間拒絕時，感到非常不捨。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲受到幫助的孩子們特別錄影片感謝蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

蔡依林認為，這主要是因為大眾尚未了解這些孩子的特殊之處：「其實每位家長的心思都一樣，希望孩子們能交到自己喜歡的朋友，不要受到偏見的影響甚至遭受霸凌。希望他們能健康地進入自己想要的環境，也希望大家能夠多多認識這些孩子。」

在影片的配文中，蔡依林也說：「很幸福因為工作的關係，常會接觸來自不同家庭，文化背景的大小朋友們。一定要真誠的向對方提問，我時常這樣告訴自己。對話，帶來融合，化解偏見。甚至也會很驚訝的發現，我們其實都渴望和對方多聊聊自己，都渴望被看見、被接納。感謝這次相會，收穫了家誠爸媽和愛的分貝，高分貝的愛！也分享給你們。」

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林主動邀請張家誠一同走秀。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

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