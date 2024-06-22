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《柯南》安室透聲優換人！古谷徹「出軌逼女粉墮胎」形象GG：心痛請辭

記者劉宛欣／綜合報導

70歲日本人氣聲優古谷徹是《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波的配音員，怎料他在5月爆出不倫小37歲女粉絲，還對女方施暴、要求墮胎等惡行，出軌時間長達4年半，報導曝光後，他親自發聲明認錯。時隔一個多月，他也正式宣布不會再擔任《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波的配音。

▲古谷徹退出《名偵探柯南》、《航海王》聲優陣容。（圖／翻攝自日網）

▲古谷徹退出《名偵探柯南》、《航海王》聲優陣容。（圖／翻攝自日網）

古谷徹的經紀公司青二製作在22日對外發表聲明，透露與古谷徹針對此次負面風波進行了深入的討論，由於事件已經嚴重損害了《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波的角色形象，因此決定卸下這兩個角色，並向所有喜歡作品的粉絲表達歉意。

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古谷徹本人也再次公開道歉，表示「這次因為我自私行為，給許多人帶來了困擾和擔憂」，對於卸下安室透、薩波兩個角色，他說「考慮到所有參與作品的人員及廣大粉絲的支持，深思熟慮過後，認為目前我唯一能做的補償，就是心痛地辭掉安室透和薩波」，最後他也再次親自向大眾致歉。

▲古谷徹退出《名偵探柯南》、《航海王》聲優陣容。（圖／翻攝自日網）

▲古谷徹退出《名偵探柯南》、《航海王》聲優陣容。（圖／翻攝自日網）

▲古谷徹配音的《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自X）

此前，古谷徹被《週刊文春》踢爆不倫戀，他隨後透過聲明親自交代不倫時間軸，透露從2020年開始與女粉不倫，「因為她一直支持我，我對她產生了好感，主動聯繫她，最終發展成了這種關係」。他坦承不倫、交往期間對女方施暴，令女方懷孕後要求墮胎等3大罪。

聲明最後古谷徹最後認錯寫下：「對於長期以來支持我的粉絲們，背叛了你們的信任，讓你們失望、受傷，並玷污了我的形象，無論道歉多少次都無法彌補我的過失。我也辜負了所有相關人士的信任，給大家帶來了極大的困擾。我將用餘生來真心懺悔和補償。我已經做好了接受任何懲罰的覺悟。對不起。」

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古谷徹, 名偵探柯南, 安室透

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