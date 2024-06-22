賀軍翔捲性侵遭換角！　金鐘編劇徐譽庭逆風力挺：如果是冤枉的呢？

▲徐譽庭去年排除眾議，力挺賀軍翔主演由她編導的電視劇《不夠善良的我們》大獲好評。（圖／公視）

圖文／CTWANT

藝人賀軍翔因涉妨害性自主，在5月遭檢方搜索。賀軍翔正參演的《郵票與舒芙蕾》劇組「時創影業」21日發聲明宣布將換角重拍，並稱損失千萬「不排除跟賀軍翔求償」。對此，金鐘編劇徐譽庭逆風發文：「如果一個人是被冤枉的，他應該是先跟即將合作的單位說什麼呢？」

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《郵票與舒芙蕾》製作單位「時創影業」21日發出聲明，表示賀軍翔所涉案件是在劇組開鏡前發生，卻未盡告知之責，已違反演出條約，「此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。」時創影業表示，戲已開拍數月，賀軍翔的戲份要全部重拍，換角將讓劇組損失慘重，金額尚無法估算，現階段劇組最重要的任務就是找到新男主角，未來不排除可能向賀軍翔求償。

徐譽庭去年排除眾議，力挺賀軍翔主演由她編導的電視劇《不夠善良的我們》大獲好評。21日徐譽庭引用劇中常提到的「量子力學」在臉書發文：「在量子力學的世界裡，有太多浩瀚而顯得我是那麼無知。於是我不能懂得，如果一個人是被冤枉的，他應該是先跟即將合作的單位說什麼呢？」

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