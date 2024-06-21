演員山上拍戲突昏倒！「口吐白沫全身痙攣」送醫　胡文英驚：以為表演

記者劉宜庭／綜合報導

知名女星胡文英現年58歲，被外界封為「凍齡美魔女」，常在社群網站分享生活、工作點滴，今（21日）發文寫下拍片過程中驚心動魄的一幕。她透露，拍攝現場因天氣炎熱，一位演員竟在拍攝期間昏倒2次，被送往醫院吊點滴。

文中，胡文英詳細描述了當時的情況，指出拍攝當天早上，劇組在山上拍攝了好幾個小時，加上天氣炎熱，當他們拍到最後一顆鏡頭時，其中一名演員突然昏倒，所幸身邊人員急忙上前扶住、讓對方坐好，「他喝了一點水接著口吐白沫，全身痙攣發抖，暫時讓他去車上休息。」

▲胡文英拍戲過程目睹有演員2度昏倒。（圖／翻攝自胡文英IG）

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休息期間，胡文英關心詢問該名演員的狀況，並問對方以前是否有中暑經驗，「他說沒有，接著我告訴他剛剛他昏倒短暫沒知覺，他雙眼瞪著我，直接慢慢往後躺，我真的驚呆了，以為他表演給我看（太戲劇化），結果他又頭往後仰昏倒了，錯愕了一秒趕緊去扶住他。」

「第一次遇到有人在我面前活生生的昏倒。」胡文英感嘆，如果當時沒有人在旁，後果恐將不堪設想。雖然她文中並未提及該名演員姓名，但驚魂過程仍令眾人驚訝不已。

▲胡文英常在社群網站分享生活、工作日常。（圖／翻攝自胡文英臉書、IG）