王少偉緊貼許藍方　還要說沒在一起嗎

記者葉文正／台北報導

台視自製實境遊戲節目《全員請上車》進行「鈔想戀愛」挑戰賽，邀請到性學博士許藍方加入一起玩遊戲，首度祭出提早下班賽制，只要在遊戲過程中累積滿80枚金幣就可以原地下班，激起眾人不少鬥志，唯獨王少偉傻笑表示：「這麼好的企劃，幹嘛急著下班」。

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

不擅長玩遊戲的許藍方經過半年以上的考慮才點頭答應邀約，獻出外景遊戲初體驗，張立東好奇王少偉是否有在上節目前給予相關指點，許藍方則笑說：「他沒有！他還問我怎麼會上這個節目？」，讓張立東反嗆：「妳(許藍方)不就是為了他而上這個節目的！」

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▲兩人走紅毯。（圖／台視提供）

為了符合戀愛主題，設計了許多親密接觸的關卡，其中一關遊戲，需要兩人協力用臉夾住紙杯疊成金字塔，花費時間較少的隊伍獲勝，王少偉與許藍方展現絕佳默契，兩人甜蜜夾著紙杯前進，一旁主持群開始起鬨哼起「結婚進行曲」製造氣氛，製作單位也一秒變出紅地毯為兩人鋪路。

▲許藍方玩遊戲。（圖／台視提供）

花花更是抽起衛生紙當作花瓣，現場宛如新人進場一般，鯰魚哥更大開玩笑：「現在就少了納豆，不然你們就有花童了」，不過王少偉與許藍方卻絲毫不受影響，追求完美的許藍方甚至忽略時間壓力慢慢對齊紙杯，讓急性子的王少偉忍不住催促許藍方快一點，場外則笑說：「這就是理念不合啦」。