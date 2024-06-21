ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王少偉緊貼許藍方　還要說沒在一起嗎

記者葉文正／台北報導

台視自製實境遊戲節目《全員請上車》進行「鈔想戀愛」挑戰賽，邀請到性學博士許藍方加入一起玩遊戲，首度祭出提早下班賽制，只要在遊戲過程中累積滿80枚金幣就可以原地下班，激起眾人不少鬥志，唯獨王少偉傻笑表示：「這麼好的企劃，幹嘛急著下班」。

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

不擅長玩遊戲的許藍方經過半年以上的考慮才點頭答應邀約，獻出外景遊戲初體驗，張立東好奇王少偉是否有在上節目前給予相關指點，許藍方則笑說：「他沒有！他還問我怎麼會上這個節目？」，讓張立東反嗆：「妳(許藍方)不就是為了他而上這個節目的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

▲兩人走紅毯。（圖／台視提供）

為了符合戀愛主題，設計了許多親密接觸的關卡，其中一關遊戲，需要兩人協力用臉夾住紙杯疊成金字塔，花費時間較少的隊伍獲勝，王少偉與許藍方展現絕佳默契，兩人甜蜜夾著紙杯前進，一旁主持群開始起鬨哼起「結婚進行曲」製造氣氛，製作單位也一秒變出紅地毯為兩人鋪路。

▲許藍方、王少偉臉貼臉玩遊戲。（圖／台視提供）

▲許藍方玩遊戲。（圖／台視提供）

花花更是抽起衛生紙當作花瓣，現場宛如新人進場一般，鯰魚哥更大開玩笑：「現在就少了納豆，不然你們就有花童了」，不過王少偉與許藍方卻絲毫不受影響，追求完美的許藍方甚至忽略時間壓力慢慢對齊紙杯，讓急性子的王少偉忍不住催促許藍方快一點，場外則笑說：「這就是理念不合啦」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

推薦閱讀

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王少偉, 許藍方

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐經紀人IG報平安！　125字發聲曝現況
  2. 台灣「電影界大咖」獻出演員處女秀！　狂NG超過10次：要被換角了
  3. 港三級片女神「56歲近照曝光」！　親揭不做醫美原因：老公會失去興趣
  4. 徐懷鈺PO超近自拍照！曝「素顏真面目」　46歲凍齡模樣驚呆網
  5. 56歲「最美三級片女星」零濾鏡曝真實臉蛋！　拒做醫美原因曝光
  6. 快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」
  7. 瘦子二度力挺J.Sheon　竟被要求「做核心運動」崩潰：太累了　
  8. 蕭淑慎尪梁軒安「6聲明」駁騙財騙色！　無奈發聲：老婆都知道
  9. 資深咖追不到就性騷！噁放話「看妳照片打手槍」　蔡家蓁痛揭惡行
  10. 小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相淚求：放過我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366