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黃宥嘉轟孫安佐「挑釁社會」！　揭氣爆治療經驗：是誰給他膽子

記者黃皓瑋／綜合報導

孫安佐及其經紀人朱翊銘在16日晚間，攜帶自製瓦斯火槍現身信義區街頭，雖然朱翊銘強調火槍是稍早拍片時所用，且並未在現場點火、展示，但仍引發不小的爭議。對此眼科醫師黃宥嘉直言，她認為孫安佐是在「挑釁警方、挑釁社會」，也揭露過去醫治氣爆傷患的經驗，坦言看到孫安佐的新聞「很爆炸」。

▲黃宥嘉回覆網友酸言。（圖／翻攝黃宥嘉臉書）

▲黃宥嘉直言孫安佐在挑釁警方與社會。（圖／翻攝FB／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

黃宥嘉日前登上節目《新聞挖挖哇》，談到孫安佐攜帶瓦斯火槍的事件，直言「是誰給他膽子」，坦言因為過去有診治氣爆傷患的經驗，所以看到新聞「非常有感」。她透露當有傷患送到急診時，在送進手術房之前，需要先確認眼角膜有無受損，因為情況很緊迫，眼科醫師如果晚一步到還會挨罵。

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黃宥嘉直言：「我們是這樣全心全意在照顧病人，結果出現一個危害大家生命安全的人。」也將矛頭指向孫鵬、狄鶯：「竟然他的父母覺得沒關係，一而再再而三的cover（掩護），那請問誰來cover我們沒有錢的人。」

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫安佐（上）、朱翊銘接受調查。（上圖／記者黃克翔。下圖／記者劉昌松攝）

▲▼孫安佐的經紀人朱翊銘(圖)否認攻擊警察，並表示希望幫孫安佐進行發會喜歡武器的興趣。（圖／記者劉昌松攝）

檢警19日到孫安佐、朱翊銘家中搜查，在孫安佐家中發現瓦斯火槍、匕首，以及疑似火藥的黑粉，另外還有5把生存遊戲使用的長槍，因為這批槍枝沒有違法，所以並未查扣，而火槍、黑色粉末等證物則是交送鑑定。孫安佐訊後以30萬元交保，朱翊銘則在20日以3萬元交保。

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黃宥嘉, 孫安佐, 新聞挖挖哇

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