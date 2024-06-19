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大象體操二度入圍金曲最佳樂團　再揭7月開唱「2重量級嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「大象體操」於2023年底推出十週年紀念專輯《世界》後，展開為期一年的「世界」巡迴，在巡迴期間，團員收到金曲獎入圍的消息，也是大象體操二度入圍金曲最佳樂團，首次受年度專輯獎提名，吉他手凱翔分享：「很高興當時在歐洲巡演持續完售的狀態下，又能從台灣得到好消息，入圍即是肯定，很感謝金曲評審。」

▲▼大象體操7月份台灣巡迴開跑，邀宇宙人小玉、9m88擔任巡演嘉賓。（圖／合作藝文提供）

▲大象體操二度入圍金曲最佳樂團，首次受年度專輯獎提名。（圖／合作藝文提供）

大象體操以《世界》專輯二度闖進最佳樂團獎名單，同時以混合多語演唱人與器樂演奏類型音樂，首次入圍「年度專輯獎」。鼓手嘉欽感性表示：「大象體操一直以來都不使用特定語言創作，因此無法被歸類進金曲獎的多數獎項，除了『最佳樂團獎』，特別感謝評審團將《世界》額外放進『年度專輯獎』入圍名單之中。」

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「世界」巡迴於2023年底展開，總計將近60場次的演出，巡演至今已累積逾萬張票房。五月剛結束的歐洲巡演從葡萄牙里斯本開跑，途經西班牙、義大利、荷蘭、比利時、法國、英國等地城市共計13站，其中有一半的場次皆是樂團首次造訪，共售出近4000張票券、吸引近萬名樂迷到場支持。

▲▼大象體操7月份台灣巡迴開跑，邀宇宙人小玉、9m88擔任巡演嘉賓。（圖／合作藝文提供）

▲▼大象體操7月份台灣巡迴開跑，邀9m88、宇宙人小玉擔任巡演嘉賓。（圖／合作藝文提供）

▲▼大象體操7月份台灣巡迴開跑，邀宇宙人小玉、9m88擔任巡演嘉賓。（圖／合作藝文提供）

他們7月份將回到台灣舉辦演出，並邀請宇宙人小玉、9m88分別擔任台中場及高雄場的特別嘉賓，貝斯手凱婷說：「9m88在上一張專輯曾和我們合作過〈影子〉這首歌，不過很少有機會合體演出，宇宙人小玉則是我們在許多演出場合都會遇到的前輩，這次巡演同時是大象體操成團十週年的計劃，我們想邀請在玩團過程中相識的朋友們一起共襄盛舉，很期待能在舞台上同樂！」也因平時演出多以器樂歌曲為主，團員們也笑稱這次「像是替自己找男女主唱。」

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